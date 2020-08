Un Cisne "feito a man" pide o apoio da cidade para o seu debut en Asobal

Presentación da campaña de abonados do Cisne para a tempada 2020/2021 © Cristina Saiz

Coa incerteza de saber cando poderá volver entrar o público aos recintos deportivos, o Cisne presenta a campaña de abonados máis atractiva da súa historia. A do seu debut na máxima categoría do balonmán español. Baixo o lema " Feito a man", o equipo pontevedrés pide o apoio da afección, dos integrantes de todas as categorías do club e da cidade para que o soño de Asobal sexa o máis duradeiro posible.

O presidente da entidade, Santi Picallo, explicou na presentación da campaña, que tivo lugar este xoves na sala de prensa do Concello de Pontevedra, que os prezos "soben o menos posible" e para atraer ao maior número de afeccionados ofrecen diversas modalidades con descontos para grupos de idade, simpatizantes, familias ou pais de xogadores. "Ademais este ano haberá dous partidos máis", lembra o dirixente en referencia á ausencia de descensos na pasada campaña pola paralización da liga.

A cota para o público adulto será de 95 euros, mentres que para os bonificados é de 50 e para o xuvenil, 30 euros. Ademais volverá haber carné de simpatizante, abonos familiares e descontos para os pais con fillos na base do club, que é un dos obxectivos que se propuxo o club nesta campaña.

"Necesitamos unha masa que lles axude a seguir crecendo, os prezos son máis que razoables", sinalou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, durante a presentación da campaña.

Sobre o lema da campaña, Miguel Monteagudo epxlicó que tratan de transmitir a humildade do club. "Pedimos a implicación da xente para que nos axude a seguir crecendo", detallou.

SEN OPCIÓNS DE PARTIDOS DE PRETEMPORADA

O inicio da liga está ao virar a esquina, pero as restricións impostas pola Xunta para previr a transmisión do coronavirus está a lastrar a preparación do equipo. Os de Jabato empezaron a adestrar hai dúas semanas, pero teñen que facelo sen que haxa contacto directo entre xogadores. Tampouco está permitida a celebración de partidos, polo que o Cisne non poderá disputar encontros de preparación en Galicia.

"Tivemos unha charla coa Secretaría Xeral e a Federación, pero eles só ocúpanse do deporte escolar. Dinnos que sigamos o protocolo de CSD e Asobal, quen nos remite ao ditado pola Xunta", explica Picallo o camiño sen saída no que está metido o seu club. "Tentaremos presionar para que os clubs de elite permítannos xogar aínda que sexa amigables", proponse. Outra opción é desprazarse a Portugal ou Castela e León, onde si que está permitida a práctica deportiva.