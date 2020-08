Atletismo de nivel internacional para celebrar as festas da Peregrina

Jean Marie Okutu, na cuarta xornada do Circuíto de Atletismo en Pista no CGTD © Mónica Patxot

As pistas de atletismo do Centro Galego de Tecnificación Deportiva acollerán este venres a celebración da quinta edición da festa do atletismo galego. Un evento que organiza o Club Atletismo Rías Baixas con motivo das festas da Peregrina e que este ano contará cun elenco de deportistas de recoñecido prestixio internacional.

Competirán nas pistas pontevedresas varios campións de España e con ampla experiencia internacional como os saltadores de lonxitude, Jean Marie Okutu e Leticia Gil; a lanzadora de xavelina Lida Parada ou a saltadora de altura Saleta Fernández.

Dadas as restricións de acceso ao público pola situación sanitaria, o evento será retransmitido en directo pola canle de Youtube do club organizador, que contará ademais cun reputado narrador cuxa identidade non foi aínda desvelada.

A competición comezará ás 19.30 e estenderase ata pasadas as 21 horas. Durante ese tempo, os espectadores poderán vibrar coa emoción onde modalidades atléticas entre as que destacan os saltos, a velocidade e os lanzamentos.