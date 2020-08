Medio cento de pescadores submariños buscarán o domingo o peixe máis grande de San Vicente

As augas da praia da Barrosa, en San Vicente do Mar, acollerán este domingo a vixésimo segunda edición do campionato de pesca submarina Virxe Peregrina que cada ano organiza o Club Sotavento. A pesar da estrita normativa sanitaria, a entidade pontevedresa logrou sacar adiante a organización dun campionato que volverá reunir a preto de medio centenar de pescadores.

"Foi complicado, con moito compromiso e moita responsabilidade", declarou o presidente do club, Jose Area, sobre os labores organizativos. Un esforzo que valoran desde o Concello. "O mantemento destas actividades permítennos manter unha axenda deportiva", agradeceu o concelleiro Iván Puentes, presente na presentación do campionato en substitución do titular de Deportes, Tino Fernández.

A dinámica da competición explicouna o secretario e ideólogo do protocolo, Hector Costa. Os participantes, que chegarán desde diversos puntos da xeografía española posto que o único requisito para participar é estar federado, están citados para as 9 horas do domingo. Mantendo a distancia de seguridade, iranse despregando pola praia meca ata que se dea a saída para lanzarse á auga.

Os submarinistas terán catro horas para conseguir a súa mellor captura. As especies que poderán pescar son pinto, maragota, sargo ou robaliza, "se se deixan ver", puntualizou en ton de broma Costa.

Ao saír da auga, ao redor das 13 horas, a organización ofrecerá un bocadillo quente aos competidores que substituirá á tradicional comida de confraternidade que por razóns sanitarias non poderá realizarse este ano.

Pola tarde, a comitiva desprazarase ata a Praza dá Verdura, en Pontevedra, onde terá lugar, a partires das 16.30 horas, a pesada das capturas e a entrega de premios nun acto aberto a toda a cidadanía.