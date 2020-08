Boas sensacións do Cisne no seu primeiro amigable de pretemporada, que se saldou con derrota

Primeiro amigable de pretempada entre o Cisne e Villa de Aranda en León © Club Cisne

A só seis días do inicio da liga, o Cisne puido disputar o seu primeiro partido dunha pretemporada atípica marcada pola pandemia da Covid-19 na que os brancos non podían, ata este venres, adestrar con contacto nin organizar partidos amigables. Os de Jabato tiveron que desprazarse ata León para celebrar o seu primeiro duelo da pretemporada. Xogaron contra o Villa de Aranda nun choque marcado pola igualdade e falta de ritmo que se saldou con vitoria burgalesa por 31 a 29.

"A pesar dos erros típicos do primeiro partido e de vir dun parón tan longo, estamos satisfeitos por velos competir, por rotar a todos os xogadores e por ver que o que traballamos vai por bo camiño, aínda que nos queda moito para seguir mellorando", declarou o adestrador Jabato despois dun partido no que os xuvenís do equipo gozaron dunha gran cantidade de minutos.

Aínda que o resultado é o menos importante deste primeiro encontro, o esixente técnico branco recoñeceu que "podiamos estar un pouco máis sólidos na parte final do partido". Aínda que restou importancia a esas circunstancias para centrarse nas próximas citas. "O importante é sumar minutos e coller sensacións. Iso lográmolo e hoxe temos outra cita para seguir mellorando", declarou en referencia ao amigable que disputan ás 18 horas en Valença do Minho fronte ao Aguasantas.

A igualdade foi a tónica dominante durante a maior parte do partido. No primeiro tempo o empate foi unha constante no marcador e non foi ata os minutos finais do segundo tempo cando o Villa de Aranda logrou unha pequena renda que lle permitiu facerse coa vitoria.

No plano individual, Carlos Pombo, con catro tantos, foi o home máis activo do partido do Cisne, no que tamén brillaron os mozos Carlos Álvarez e Mateo, así como as paradas salvadoras de Pablo González.