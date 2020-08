O Teucro ficha o lateral esquerdo Diego Martínez

O lateral esquerdo Diego Martínez ficha polo Teucro © SD Teucro

O Teucro acaba de facer oficial na tarde deste venres unha nova fichaxe para a tempada que ten previsto comezar a finais de setembro. Trátase de Diego Martínez, un lateral esquerdo nado no 1997 e formado na base do Balonmán OAR A Coruña, que chega a Pontevedra procedente do Villa de Aranda, co que non tivo demasiadas oportunidades o curso pasado en División de Honra Prata por unha lesión.

O xogador estivo a proba durante as dúas últimas semanas e, tras analizar a súa rendimento, o corpo técnico que encabeza Irene Vilaboa decidiu acometer a súa contratación para o próximo curso. "Axústase á perfección a un proxecto con miras ao futuro. É un xogador novo e con grandes calidades no lanzamento exterior e en tarefas defensivas", xustifican no club a súa incorporación.

"O Teucro é un club histórico de Galicia e España e chamoume moito o equipo novo que se estaba formando, para poder dispoñer de minutos e destacar na categoría. Día a día véxome mellor e con moitas ganas de volver xogar e axudar a un equipo moi traballador e con moitas ganas de facelo ben", declarou Martínez despois de facerse oficial a súa fichaxe.