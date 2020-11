A Selección Española trastorna os plans do Cisne e pospón a súa viaxe a Logroño

Cambio de plans no Club Cisne Balonmán, que este semana aproveitando o parón da Liga Asobal por ser data para as seleccións nacionais pretendía recuperar un dos partidos aprazados polo confinamento do plantel.

O conxunto pontevedrés tiña previsto desprazarse á Rioxa para enfrontarse ao Ciudad de Logroño, o primeiro dos seus tres encontros aprazados pola Covid.

Con todo co que non contaban no Cisne é coa convocatoria de última hora de Antonio Serradilla, xogador do Logroño, coa Selección Española para o debut de España na Euro Cup 2022, que se producirá este mércores en Hungría.

Esta circunstancia inesperada por varias baixas no combinado nacional botaron ao traste o pacto de recuperar a xornada perdida esta próxima fin de semana, ao que renuncia o Logroño para non perder a un dos seus mellores xogadores.

Desta forma os de Jabato seguirán con tres partidos menos disputados durante unhas semanas máis, e non volverán competir ata o mércores 11 de novembro, cando se enfrontarán a domicilio ao Atlético Valladolid. Farano xa, salvo contratempo, con todo o plantel recuperado, posto que este mércores está previsto que reciba o alta o último xogador afectado pola Covid tras concluír o seu período de illamento.

En canto ás outras dúas citas suspendidas polo coronavirus, o Cisne pactou co Balonmán Nava disputar ese encontro o día 2 de decembro no Municipal de Pontevedra. Pendente queda ademais o choque fronte ao Guadalajara.