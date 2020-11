O Leis pasa de rolda na Copa do Rei pola retirada do seu rival, O Esteo

Sen chegar a xogar o Leis Pontevedra segue adiante na Copa do Rei de Fútbol sala.

O conxunto pontevedrés, que no seu momento aprazou o encontro que lle debía enfrontar a O Esteo polo illamento do seu persoal tras varios positivos por Covid, avanza de rolda tras a retirada do seu rival, segundo informou este xoves a Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Desta forma o Leis supera a primeira eliminatoria entre equipos da Segunda B, e non só iso, senón que foi designado como equipo exento na segunda rolda, tal e como estableceu o sorteo celebrado en sede federativa.

Esta eliminatoria deberá xogarse o 10 ou o 11 de novembro, pero o Leis avanza directamente á seguinte fase da competición.

Os catro partidos establecidos polo sorteo enfrontarán serán El Valle-Albense, Sima Granada-Melistar, Otxartabe-Ziérbana e Martorell-Barceloneta, mentres que quedaron exentos o propio Leis xunto a San Juan, Mataró, Nova Elda e Gran Canaria.