Dous goles anulados evitan o triunfo en Zamora dun Pontevedra que xogou unha hora en superioridade (0-0)

Partido entre Zamora e Pontevedra © Zamora24horas Partido entre Zamora e Pontevedra © Zamora24horas Partido entre Zamora e Pontevedra © Zamora24horas

Ocasión perdida polo Pontevedra para destacarse na cabeza da clasificación do Subgrupo 1-A de a Segunda B xunto ao Deportivo, despois de empatar sen goles no Estadio Ruta de la Plata de Zamora ante outro dos equipos que colideraban a táboa.

O certo é que os granates, vestidos nesta ocasión de celeste, conseguiron perforar a porta contraria en dúas ocasións, pero en ningunha delas o gol terminou subindo ao marcador, primeiro por un protestado fóra de xogo e despois por unha dubidosa falta en ataque de Rufo. Salvando estas accións, os de Jesús Ramos contaron con practicamente unha hora de xogo cun home máis sobre o terreo de xogo sen lograr aproveitar esa superioridade.

O técnico apostaba por dar continuidade ao once que a pasada semana vencía o Celta B. Se algo funciona mellor non tocalo demasiado. E o certo é que a piques estiveron os granates de adiantarse xa na primeira xornada do encontro. Nunha acción calcada á que supuxo o 0-1 en Ferrol o esférico chegou con velocidade a Oier no costado dereito chegando á custado da área e poñendo un centro ao segundo pau que Álex González mandaba ao fondo da rede. O liña invalidábao levantando o seu banderín.

Á primeira o Pontevedra avisaba do seu perigo, e iso fixo que o Zamora o tomase sen demasiadas présas. O cadro branquivermello tentaba crecer coa posesión do balón pero sen lograr profundidade, mentres que os visitantes ameazaban saíndo en rápidas transicións.

A pesar diso, e varias accións prometedoras, as ocasións eran poucas, cun duelo que a medida que avanzaban os minutos xogábase máis no centro do campo, pelexando cada balón.

Os de David Movilla probárono nunha falta lateral lanzada por Dani Hernández desde o costado esquerdo de ataque que obrigou a intervir con acerto a Mario Fernández na portería, mentres que o Pontevedra roldou o tanto nunha acción de Rufo por banda dereita gañando liña de fondo e poñendo un centro raso moi perigoso que se paseou sen rematador.

O guión saltou polo aire pasada a media hora de xogo virando a favor dos pontevedreses xa que en apenas 5 minutos, os que van entre o 31 e o 36, os locais quedaron cun home menos por unha xusta expulsión de Iñigo Piña. O central zamorano primeiro realizou unha dura entrada a Adrián Cruz en tres cuartos de campo, e despois evitou coa man que Rufo encarase só ao meta nunha rápida contra.

Coa expulsión o Zamora repregou no seu campo deixando toda a responsabilidade de construír ao Pontevedra, aínda que iso non se traduciu en grandes opcións ata o tempo de descanso.

Na continuación, sen cambios en ambos os onces, o dominio visitante fíxose evidente ante un rival que trataba de manterse ordenado dificultando o xogo de posesión. Movilla daba por bo o empate aínda que coa esperanza de cazar algunha oportunidade.

Preto estivo de conseguilo Sergio García cun disparo desde o mesmo círculo central vendo adiantado a Mario. Tería sido un golazo, pero o arqueiro reaccionou cunha intervención de mérito para enviar o balón a córner.

A resposta chegou só dous minutos despois, no 59, e foi moi clara. Rufo aproveitou un balón en longo para gañar as costas dos centrais e plantarse só ante Jon Villanueva, pero o porteiro local gañoulle a partida. O gardameta errou no saque de esquina posterior, unha situación que para desesperación da expedición pontevedresa non aproveitou ninguén.

O asedio empezaba a ser importante por parte dos de Jesús Ramos, que contaron con outra gran ocasión na cabeza do pichichi da segunda B a pasada campaña, un Rufo que rematou en gran posición un centro desde a esquerda de Jorge pero que se atopou de novo cun acertadísimo Jon.

Aínda tería unha terceira o 9, e acabaría no fondo das mallas. O ariete madrileño volveu gañar as costas á zaga, recortou ante a saída de Jon e o defensor Crespo, no seu intento de evitar o remate, introducía o coiro na súa propia portería. Os xogadores do Pontevedra celebraban o 0-1, ata que de súpeto o colexiado sinalou unha dubidosa falta de Rufo.

Era o minuto 78 e foi a última gran opción dos galegos, aos que lle foi entrando a présa por chegar á meta rival, facendo que a defensa do Zamora fose un pouco máis sinxela.

Ao final empate sen goles (válidos) que mantén ao Pontevedra imbatido esta tempada con dous triunfos e dous empates, aínda que lle fai caer á segunda posición a dous puntos do novo líder, o Deportivo. Chega agora unha semana de descanso, xa que a competición non se retomará ata o 22 de novembro coa visita do Salamanca CF UDS ao Estadio Municipal de Pasarón.

ZAMORA CF (0): Jon Villanueva, Coque, Iñigo Piña, Crespo, Parra, Juanan, Carlos Ramos, Vallejo, Dani Hernández (Abel Conejo, min.92), Escudero (Adri Herrera, min.68), Sergio García (Valentín, min.81).

PONTEVEDRA CF (0): Mario, Aitor Núñez, Chure, Xisco Campos, Eneko Zabaleta, Imanol, Adrián Cruz (Borja Martínez, min.63), Álex González (Jorge Fernández, min.63), Oier Calvillo (Óscar Fernández, min.74), Charles, Rufo.

ÁRBITRO: Antonio Sánchez Sánchez, auxiliado nas bandas por Manuel Jesús Suero Paulino e Pedro Sánchez Sánchez (Estremadura). Amoestou a Juanan no Zamora e a Rufo e Aitor no Pontevedra. Expulsou por dobre amarela (31' y 36') ao local Iñigo Piña.

Incidencias: Partido da xornada 4 de liga no Subgrupo 1-A da Segunda B disputado no Estadio Ruta de la Plata de Zamora limitado a un máximo de 1.135 espectadores.