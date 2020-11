Ouro para Antía e prata para Daniel Chamosa no Campionato Galego de Marcha en Pista

O Centro Galego de Tecnificación Deportiva acolleu este domingo a partir das 9:45 horas o Campionato de Galicia de Marcha en Pista coa presenza dun centenar de marchadores.

Entre eles atopábase Antía Chamosa. A atleta da Ximnástica internacional e campioa de España de aire libre na modalidade igualou no palmarés a Eva Iglesias coa vitoria desta fin de semana. En postos de medalla tamén entraron Eva Rivas do Ría Ferrol e Alba Pérez do A. Negreira respectivamente.

Na categoría absoluta masculina saltou a sorpresa co triunfo do subcampión Mundial máster, Juan Manuel Morais, que se impuxo ao favorito Daniel Chamosa despois de que o pontevedrés, que encabezaba comodamente a proba a falta de pouco menos de 500 metros, fóra penalizado na zona de pit lane. En segundo lugar chegou o atleta da Ximnástica e en terceiro Hugo Martínez, do Lucus Caixa Rural Galega.

En sub18 María Aboy (C.A. Cuntis) e Ismael Díaz (C.A.Sada) fixéronse coa medalla de ouro; en sub16 foron Oleksandra Kostenko (Atlética Lucense) e Pablo Sánchez (A. Lucense); en sub14 Claudia Sufuentes (A.Lucense) e Andrés González (R. C. Celta); en sub12 Sabela Castelo (Vila de Cangas) e Anxo Jamardo (S.Ximnástica); en sub10 Lola López (Ourense Atletismo) e Antón Díaz (A. Narón); en Máster 40 Mónica Figueiro (A.Ría de Arousa) e Juan Manuel Morais (Marineda A.) e en Máster45 María Emilia Rodríguez (Trega) e Manuel Polo (A. Narón).

Antes do inicio do campionato, a organización gardou un minuto de silencio en memoria do primeiro medallista olímpico do atletismo español, Jordi Llopart; e do adestrador lucense Mariano Castiñeira.