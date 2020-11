Pontevedra e Racing de Ferrol son os máximos artilleiros do grupo I de Segunda B

Partido de liga entre Pontevedra e Unionistas en Pasarón © Cristina Saiz O dianteiro Rufo, durante o partido de liga en Pasarón entre Pontevedra CF e Salamanca © Cristina Saiz

A fichaxe de Charles, recoñecido goleador da primeira división, e a continuidade de Rufo, pichichi da Segunda B, xa auguraban no verán un ano produtivo no ámbito goleador para o Pontevedra nesta campaña. Os granates non só lideran a clasificación de puntos, encabezan tamén, xunto ao Rácing de Ferrol, a táboa de máximos goleadores do grupo I da categoría con oito tantos anotados.

O rechamante da estatística, á marxe de compartila cos rivais do norte, é que a cota desta dupla ofensiva supón o 37,5 % de todos os tantos anotados polo equipo que dirixe Jesús Ramos. Unha porcentaxe que creceu notablemente como consecuencia do último partido no que os goles de Charles e Rufo serviron para sumar tres puntos. Antes de enfrontarse ao equipo charro, a cota do dúo era só do 16,6 %, grazas ao tanto conseguido desde o punto de penalti polo dianteiro brasileiro contra o Unionistas.

Nas cinco xornadas disputadas, o Pontevedra só quedou sen ver porta na visita ao Zamora. Mentres que anotou máis dun tanto en todos os seus partidos, excepto no empate a un gol en Pasarón contra Unionistas.

Actualmente, Álex González, autor do primeiro tanto do curso na Malata e encargado de abrir o marcador en Pasarón contra o Celta B, é o máximo goleador do equipo igualado con Charles, que suma dúas dianas (Unionistas e Salamanca) desde os 11 metros. O extremo asturiano viu ademais como lle anulaban un dubidoso gol por fóra de xogo no Ruta de la Plata. Ademais, ningún outro xogador do subgrupo A ten anotado ata a data máis tantos que González e Charles.

Romay, Oier Calvillo e Zabaleta son os outros tres granates que aparecen na lista de goleadores do primeiro equipo.

No plano colectivo, o Pontevedra figura tamén entre os máis anotadores dos cinco grupos de toda a categoría. Dos 102 equipos que compoñen os cinco grupos da Segunda B, só seis equipos conseguiron anotar máis tantos que o Pontevedra no primeiras cinco xornadas de campionato. Athletic B, Real Sociedade B, Cornella e Lleida suman nove dianas; mentres que Badaxoz e Eivissa, acumulan once. Especialmente curioso é o caso do equipo balear, máximo goleador e único equipo de Segunda B que gañou os seus cinco partidos.

Ademais de Pontevedra e Rácing de Ferrol, L'Hospitalet, Andorra e Exido 2012 marcaron tamén oito tantos.