Os dous próximos partidos do Pontevedra, contra Compostela e Dépor, xogaranse en sábado

Amigable entre Pontevedra e Deportivo en Pasarón © Mónica Patxot

O Pontevedra modificará a súa rutina habitual de partido durante as dúas próximas semanas. Os dous próximos equipos do equipo granate, contra o Compostela no Vero Boquete e contra o Dépor en Pasarón, disputaranse en sábado.

O conxunto santiagués xa fixo oficial a data e hora do partido, que será o día 28 de novembro ás 17 horas. Mentres que o Pontevedra fixo o propio este martes ao comunicar que o encontro correspondente á sétima xornada disputarase o sábado 5 de decembro ás 17 horas en Pasarón. Aínda que non o confirmaron, a razón que levou ao club para cambiar o partido de data está na celebración o domingo do Día da Constitución.

Doutra banda, o Pontevedra aclarou aos seus afeccionados, a través das redes sociais, que nos próximos días fará público o aforo máximo permitido para recibir ao conxunto coruñés. Farao tan pronto como Sanidade confírmelle a cifra á directiva.