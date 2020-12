A "lei do ex" castiga con dureza a un Pontevedra irrecoñecible en Coruxo (3-0)

Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao - Temporada 2020/2021 © Coruxo FC Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao - Temporada 2020/2021 © Coruxo FC Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao - Temporada 2020/2021 © Coruxo FC Partido entre Coruxo e Pontevedra no Vao - Temporada 2020/2021 © Coruxo FC

O do Pontevedra coas xornadas matinais leva camiño de converterse nunha enfermidade crónica. Pasan as tempadas, cambian xogadores e adestradores, pero a miúdo cada vez que aos granates tócalles madrugar, espértanse co marcador costa arriba case antes de saír do vestiario e unha misión moi complicada de superar. No Vao non foi unha excepción. Un Coruxo, ata entón negado ante o gol, aproveitou as "xentilezas" da zaga pontevedresa para adiantarse con dous goles nos seus dúas primeiras e case únicas accións ofrensivas da primeira parte, para logo converter a súa área nunha trincheira insalvable para un Pontevedra que, nun escenario así, necesitaba máis que nunca ao sancionado Charles.

Ademais, os visitantes viron como foron dous exxogadores granates os que abriron e pecharon o marcador rival, nun partido no que o Coruxo estivo inspirado, tanto como desacertado un Pontevedra que se deixa a imbatibilidade ligueira dunha forma moi dolorosa, afastándose do seu obxectivo.

Pouco tardou o Coruxo en cobrarse a "lei do ex". Fíxoo cando apenas transcorrera o primeiro minuto de xogo nun excelente pase filtrado por Aitor Aspas ás costas dos centrais granates, para Rivera. Dun mal control deste nace unha deixada para Jacobo Trigo, que a pracer bateu por raso a Mario Fernández.

O gol temperán botaba por terra calquera formulación previa que puidesen ter ambos os adestradores e o certo é que o Pontevedra fíxose dono do balón, aínda que sen inquietar a meta dun ben plantado Coruxo, que esperaba con paciencia a ocasión de golpear de novo. E tívoa aos 13 minutos, nunha falta lateral ben colocada no segundo pau por Antón de Vicente, que rematou Rivera de cabeza, sen apenas oposición, pero cruzando o balón en exceso e deixando escapar a posibilidade de abrir máis a brecha no marcador.

Pero o que non chegou a balón parado fíxoo nunha contra fulminante dos homes de Míchel Alonso. Un balón longo sobre Silva, serve para que o dianteiro verde "sente" cun "amago" a Churre e márchese só para levantar a cabeza e ver a Mateo, poñéndolle o balón no punto de penalti, desde o que fusilou o 2-0, sen que ningún defensor o seguise na súa chegada á área. O Coruxo fixera en 17 minutos os mesmos goles que nas sete xornadas anteriores.

Ata o minuto 20 non deu o primeiro síntoma de perigo o Pontevedra, fíxoo nun centro de Álex González, ao que non chegou por centímetros Rufo. Moi pouco para o primeiro cuarto do partido.

Mesmos protagonistas para a seguinte acción ofensiva, neste caso con máis perigo, pero Amigo xogouse o tipo, conseguindo tapar o remate do dianteiro visitante.

O Coruxo comezara un exercicio de supervivencia, acumulando homes na defensa da súa área e confiando a súa sorte a que os de Jesús Ramos non atopasen as vías de penetración nese armazón defensivo, mentres deixaban a Silva como destinatario de calquera balón directo que lles puidese dar uns instantes de desafogo.

Ao fío do descanso, os granates puideron recortar distancias, pero o lanzamento de falta desde a frontal, a cargo de Imanol García, mandouno Amigo á esquina.

Moveu ficha Jesús Ramos no descanso. Obrigado a arriscar prescindiu de ambos os laterais para dar entrada a Borja Martínez e Óscar Fernández, pasando a xogar con tres centrais, incrustando a Imanol entre Churre e Xisco, para dar saída ao balón, e confiando a Álex González toda a banda esquerda.

Lonxe de resultar positivo, o cambio de sistema foi aproveitado polo Coruxo para, sen necesidade de ter o balón, crear perigo case en cada ocasión que pisaba terreo contrario. O conxunto verde tiña ademais o santo de fronte e dun rebote sacaría un novo gol, de novo cun "ex", Rivera, executando a famosa "lei". O balón chegoulle rebotado, aos 58 minutos, e Rivera aproveitou a defectuosa colocación de Mario para colocarlle o balón por raso e sentenciar o partido, por se non o estivese xa.

No haber do Pontevedra pouco que apuntar (un disparo de Martín Diz e pouco máis que confirmar que non era o día, cando ata Rufo fallou no desconto o que non adoita). Tentou lavar a súa deteriorada imaxe, buscando polo menos reducir diferenzas sen baixar os brazos, pero o Coruxo mantíñase firme e intenso, sen conceder opcións a un equipo granate carente de faísca e ideas, que nesta ocasión estivo irrecoñecible, deixando a súa imbatibilidade no Vao, como consecuencia da súa debilidade defensiva e falta de inspiración na construción.

CORUXO FC (3): Amigo; Martín Fuentes, Andriu, Pablo Crespo, Manu; Antón de Vicente, Jacobo Trigo (Jonatan Vila, minuto 76); Rivera (Torrado, minuto 72), Mateo (Álex Ares, minuto 59), Aitor Aspas (Valiño, minuto 76); e Silva.

PONTEVEDRA CF (0): Mario Fernández: Santi Figueroa (Borja Martínez, minuto 46), Churre, Xisco Campos, Eneko Zabaleta (Óscar Fernández, minuto 46); Imanol García, Adrián Cruz (Pol Bueso, minuto 61); Oier Calvillo, Jorge Fernández (Martín Diz, minuto 60), Álex González (Iñaki, minuto 72); e Rufo.

Árbitro: Gorka Mazo Maruri (Castela-León), auxiliado nas bandas por Diego Ibáñez Saiz e Rubén Gámez Illera. Amoestou a Rivera, Jacobo Trigo e Pablo Crespo, por parte do Coruxo, e a Xisco Campos, por parte do Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 1: Jacobo Trigo. (2-0) Minuto 17: Mateo. (3-0) Minuto 58: Rivera.

Incidencias: Partido da oitava xornada de liga en Segunda División B disputado no Campo de O Vao (Coruxo-Vigo), con asistencia limitada a 500 espectadores por motivo das restricións sanitarias.