Un enorme Pontevedra elimina o Cartagena da Copa do Rei (2-1)

Partido de Copa do Rei 2020/2021 entre Pontevedra e Cartagena en Pasarón © Mónica Patxot

Enorme Pontevedra. Os granates deixaron na cuneta a un equipo de Segunda División como o Cartagena, xogando un gran partido e superando aos seus rivais nunha primeira parte inmensa e unha segunda práctica. Álex González e Oier Calvillo foron os autores dos goles locais, mentres os blanquinegros só puideron achegarse case ao final, aínda que nunca chegaron a inquietar seriamente nin a poñer en perigo a xusta clasificación do equipo de Jesús Ramos.

Dúas opcións diferentes, dúas prioridades contrapostas. Mentres Jesús Ramos saía con todo o dispoñible, e dous únicos cambios, en portería de Álvaro Cortés por Mario, ademais de dar entrada a Pol Bueso para dar descanso a Xisco Campos, Borja Jiménez, moi cuestionado pola marcha ligueira do seu equipo, optaba por unha revolución total no seu once inicial, no que non figuraba nin un só dos titulares no último partido de liga no que o seu equipo caeu no Cartagonova ante o Sabadell. Ademais de dar oportunidade aos menos habituais no cadro blanquinegro, o extécnico do Rápido de Bouzas, buscaba frescura e opcións para que os seus gañásense a titularidade, confiando na teórica superioridade da diferenza de categoría.

Pero esa teórica superioridade quedou niso, en teórica, porque na práctica, salvo o primeiros dez minutos nos que o Pontevedra cedeu o protagonismo e o balón aos cartageneros, foron os granates os que se mostraron non só superiores, senón case intratables para un rival que xogou ao son que tocaba o equipo local, polo menos ata o descanso.

Tanto foi así que, salvo un remate de cabeza de Harper, á saída dun corner, que sacou Rufo case baixo paus, o Cartagena non volveu chegar con perigo, nin case a pisar a área defendida por Álvaro Cortés e serían os pontevedreses os que acumularon chegadas por banda e accións de perigo.

Con Álex González e Oier Calvillo sementando o terror na zaga rival, os centros laterais foron un pesadelo para os de Borja Jiménez, que vía como o seu cerebro e gran promesa do fútbol nacional, Carrasquilla, era anulado pola presión que sobre el exercían alternativamente Imanol García e Borja Martínez.

Tras un primeiro aviso de Rufo, que rematou frouxo ao centro, o Pontevedra adiantábase no marcador cun golazo tras combinación Charles-Rufo, que o dianteiro madrileño transformou nunha esquisitez deixando atrás ao seu marcador e servindo un excelente balón ás costas da zaga para que Álex González, coa esquerda, rematase raso e cruzado, de forma inapelable, poñendo o balón xunto ao poste para adiantar ao seu equipo.

Verse por diante no marcador afianzou aínda máis a aposta do Pontevedra, que cada vez que tiña metros por diante lanzábase directo buscando a yugular do seu adversario. Oier puxo dous novos centros que non terminaron en gol de puro milagre. O primeiro rematouno Álex González de volea, pero o disparo saíulle mordido, fóra, e o segundo finalizou cunha gran oportunidade para Imanol García, que viu como o seu disparo a media altura sacábao nunha sensacional parada Marcin Bulka, o mozo e enorme (1,99 metros) gardameta polaco, ex do Chelsea e PSG, mandando o balón a corner cando xa se cantaba o gol.

O descanso foi todo un alivio para un Cartagena a mercé do mellor xogo granate.

A segunda parte foi diferente, como era de esperar, pero non por iso viuse un Pontevedra acobarbado, todo o contrario; os granates crecían a medida que transcorrían os minutos, e iso a pesar de que o técnico visitante botou man de toda a súa artillería cun triplo cambio no que deu entrada no campo aos seus mellores homes: Elady Zorrilla, Álex Gallar e especialmente o exbético, entre outros equipos, Rubén Castro.

Cedeu metros o Pontevedra, pero sen renunciar nunca a buscar a área rival á menor oportunidade. Así, Álex González tivo nas súas botas o segundo. O seu disparo cruzado e axustado mandouno á esquina Bulka con moitos apuros.

As lentas posesións e circulacións visitantes permitían unha relativamente cómoda defensa do Pontevedra, que apenas pasaba apuros e sentíase seguro vendo campo aberto por diante. Uri rematou de cabeza sen moito perigo, como primeira mostra de achegamento cartagenero, mentres que Elady vía como o colexiado anuláballe un gol, por recibir o balón despois de saír dunha posición de fóra de xogo. A pesar das protestas, a televisión encargaríase de corroborar o acerto do asistente.

Superada a hora de xogo, o Pontevedra asestaba a dentada que buscaba ao seu rival. E foi nunha auténtica delicia de xogada. Borja Martínez púxoa na interior da área para que Charles controlásea de costas. Os seus movementos posteriores quedan para as escolas de dianteiros. Protexeu, consentiu o balón, durmiuno ata que viu a chegada de Oier Calvillo, ao que regalou un doce que o de Arama (Guipuzcoa) saboreou e compartiu coa afección, cruzando o remate ao fondo da rede. Todo un golazo.

Quedaba case media hora de teórico sufrimento, pero todo seguiu igual. Os granates ben posicionados e o Cartaxena sen saber como romper a muralla local. Tentouno Álex Gallar en falta directa desde a frontal, pero voou Álvaro para desviar e volveuno a conseguir Elady Zorrilla, pero de novo o seu remate quedou anulado por claro fóra de xogo de Cayarga, que estaba na traxectoria do balón, amagando para despistar a Mario.

Mesmo tivo a sentenza o Pontevedra, na ocasión máis clara tras unha excelente recuperación de Eneko xunto á liña de fondo, poñendo o balón en bandexa para Oier, que nesta ocasión, cando parecía moito máis sinxelo e con Bulka vendido, mandou o seu remate ás nubes.

Só a falta de dez minutos o Cartagena atopou o camiño, na súa única acción clara na que desbordou á zaga granate. Foise por banda Nacho Gil e puxo un gran centro para que Elady remachase. Tocaba sufrir, pero encargouse Rhyner de evitalo, cunha absurda protesta, quizais froito da impotencia, que lle custou a expulsión, permitindo que o Pontevedra alcanzase a beira e puxésese a salvo, con xustiza e total merecemento. Agora, a esperar o seguinte rival, que de novo será de superior categoría, pero este equipo, cando está inspirado, é capaz de seguir dando alegrías.

PONTEVEDRA CF (2): Álvaro Cortés; Santi Figueroa, Churre, Pol Bueso, Eneko Zabaleta; Oier Calvillo, Imanol García, Borja Martínez, Álex González (Jorge Fernández, minuto 77; Charles (Martín Diz, minuto 87) e Rufo (Xisco Campos, minuto 70).

FC CARTAGENA (1): Bulka; Uri (Andujar, minuto 76), Álex Martín (Nacho Gil, minuto 68), Rhyner, Forniés (Elady Zorrilla, minuto 46); Delmás, Aguza, Carrasquilla, Cayarga; Simón Moreno (Rubén Castro, minuto 46) e Harper (Álex Gallar, minuto 46).

Árbitro: Óliver de la Fuente Ramos (Castelán-leonés), auxiliado nas bandas por Daniel Pescador Hernández e Samuel García Aguilera. Expulsou con vermella directa por protestar ao xogador do Cartagena, Rhyner (minuto 86). Amoestou a Imanol García e Oier Calvillo, por parte do Pontevedra, e a Elady Zorrilla, Álex Gallar, Nacho Gil, Aguza e Rhyner, por parte do Cartagena.

Goles: (1-0) Minuto 23: Álex González. (2-0) Minuto 64: Oier Calvillo. (2-1) Minuto 81: Elady Zorrilla.

Incidencias: Partido da primeira rolda da Copa do Rei disputado no Campo de Pasarón (Pontevedra), con asistencia limitada a 500 espectadores por motivo das restricións sanitarias.