O Pavillón Municipal estrea tecnoloxía de intelixencia artificial para retransmitir eventos deportivos por 'streaming'

Un total de 14.000 euros investiu a concellería de Deportes de Pontevedra nun novo sistema tecnolóxico con intelixencia artificial que permitirá a retransmisión por 'streaming' dos eventos deportivos que se celebren no Pavillón Municipal. Ademais permitirá a videovixilancia das instalacións e o control dos aforos.

O sistema 'tiivil' e de 'live vídeo' instalados poñerá, segundo o goberno local, ao dispor dos clubs unha ferramenta coa que poderán realizar de maneira moi sinxela producións case profesionais dos eventos, o que lles permitirá abrir unha vía de captación de recursos económicos, ademais de permitir unha mellor análise dos encontros a nivel estritamente deportivo.

Entre os equipos proporcionados por Cinfo, presentados este venres no Pavillón Municipal polo concelleiro de Deportes Tino Fernández; e representantes da firma, inclúense dous cámaras PTZ con micrófono e soportes; tres cámaras 4 K laterais con soportes; unha cámara panorámica con soporte; unha cámara marcador, e un servidor local conectado a unha plataforma Cloud.

Segundo explicou o edil "desde os estudos iniciais para a implantación desta tecnoloxía no Pavillón, o Servizo de Deportes estivo en contacto coa TVG para que os equipos para instalar fosen da suficiente calidade para poder ser empregados directamente polo ente autonómico na difusión de eventos, mesmo sen ter que desprazar persoal ao propio Pavillón, ao permitir unha realización en remoto desde os estudos centrais de San Lázaro".

Tal e como explicou Antonio Rodríguez, CEO da empresa responsable, "tiivii é un produto deseñado para a xeración de contido e a produción audiovisual de eventos de maneira totalmente automatizado, que permite crear desde cero e forma rápida e sinxela unha canle de TV para retransmitir na internet a través de calquera plataforma de vídeo propia ou de terceiros".

APP MÓBIL E SMART TV

"Esta tecnoloxía pode crear unha App para decodificadores de operadores como Movistar, Vodafone, Orange, Máis Móvil, R, Euskaltel, Telecable ou Opencable, así como unha aplicación compatible para emitirse no canle TDT autonómica en televisións conectadas, de forma que os usuarios poidan gozar de todos os eventos municipais directamente no seu salón", explicou tamén o xefe do Servizo Municipal de Deportes, Jaime Agulló.

No acto de presentación estiveron presentes representantes do Club Cisne, primeiro equipo que utilizou esta tecnoloxía nun dos seus partidos a modo de proba, no encontro da Liga Asobal que lle enfrontou o pasado mércores ao Ademar de León.