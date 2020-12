Duro correctivo do Arenteiro a un Ribadumia con resaca copeira (0-3)

Partido de Liga 2020/2021 entre Ribadumia e Pontellas na A Senra © Cristina Serantes

Freou en seco o Arenteiro a progresión dun Ribadumia que quizais pagou o desgaste da resaca copeira. Nun campo pesado pola choiva e o castigo do pasado xoves, os do Carballiño foron mellores e lograron unha merecida vitoria, aberta cun golazo para enmarcar de Javi Pazos, que afianza ao conxunto verde nos postos de privilexio, abrindo xa un importante oco coa cuarta praza.

Chegaba o conxunto ourensán á Senra cunha impecable tarxeta de presentación, como único equipo invicto do grupo, e a verdade é que fixo honra á esa etiqueta que lle presenta como serio candidato ao ascenso. Aínda que o Ribadumia tivo unha boa ocasión, no minuto 28, cun centro-chute de Carlos que se estrelou na cruceta da portería defendida por Diego García, foron os visitantes quen máis e mellores aproximacións protagonizaron.

Aínda que se chegou ao descanso co empate inicial, as sensacións eran de que os visitantes foran superiores e nada máis comezar o segundo tempo (minuto 47) lograron plasmar esa superioridade no marcador, cun golazo asinado por Javi Pazos. O dianteiro recolleu un balón no círculo central, foise directo cara á área aurinegra e desde a frontal soltou un fenomenal remate que se coou pola escuadra, sen que Roberto Pazos puidese facer nada.

Non houbo reacción do Ribadumia ao golpe encaixado e o Arenteiro seguiu firme, sentenciando co segundo gol, conseguido por Sylla (minuto 61) ao rematar de cabeza unha falta lateral.

O paso dos minutos poñía chumbo nas pernas dos locais, que a pesar de non tirar a toalla eran castigados a pouco do final (minuto 87) co terceiro tanto visitante, tras un disparo afastado de Germán que se foi ao poste, pero Jonatan estivo máis rápido que a zaga local para remachar á rede.

Paso atrás do equipo de Luís Carro e golpe de autoridade dun Arenteiro que alcanza ao Arosa no máis alto da táboa.

Consulta a acta do Ribadumia-Arenteiro.