Alondras e Arosa mostran credenciais de candidatos nun partido serio pero sen moito perigo (0-0)

Enfrontábanse primeiro e terceiro da clasificación, coa mirada posta na Senra, onde segundo e cuarto medían igualmente forzas nunha xornada apaixonante na zona alta, e o partido non defraudou, aínda que faltoulle o gol. Dous técnicos como Jorge Otero e Rafa Sáez que souberon construír senllos equipos nos que prima a solidez defensiva, decidiron xogar sen complexos en busca dos tres puntos, pero sen abandonar precaucións atrás para non verse sorprendidos.

Comezou mellor o equipo arlequinado, cunha presión alta que lle complicaba moito a saída ao cadro do Morrazo, permitíndolle ademais recuperar pronto e dar máis sensación de perigo.

Con todo, superado o primeiro cuarto de hora de xogo as forzas niveláronse e o Alondras empezou a atopar solucións para iniciar o seu xogo de ataque, dando lugar a un interesante ida e volta con achegamentos perigosos a ambas as áreas, que ambos os gardametas encargaríanse de neutralizar.

A segunda parte foi moito máis trabada e espesa. Aínda que ambos os equipos mantiveron a intensidade nas disputas, o certo é que apenas houbo accións de perigo. Rafa Sáez quixo asegurar, fortalecendo o seu centro do campo mediado este período final, coa presenza de Pedro García, Javier Piay e Javi Otero, o que lle permitiu facerse co control do partido dando un paso adiante e provocando que ao Alondras custáselle chegar á área.

Dese modo, os arosistas parecían estar máis preto do gol, máis cando o Alondras quedaba en inferioridade ao ver Mauro a segunda amarela (minuto 87), pero aínda que Pedro Beda e Julio Rey levaron algo de perigo nos instantes finais, o marcador non se moveu e o Arosa, co punto sumado, mantén o liderado, agora compartido co Arenteiro, conservando os cinco puntos de colchón co Alondras.

