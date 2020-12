Os equipos do Galaico perden a categoría na Copa de España de natación

O Club Natación Galaico non conseguiu os seus obxectivos na Copa de España que se celebrou os últimos días en Castelló.

Tanto o equipo feminino na Primeira División como o masculino na Segunda División certificaron o seu descenso de categoría.

As mozas, últimas en competir, non lograron pasar da sétima posición entre os 7 clubs participantes, ao sumar 316 puntos nas dúas xornadas de Copa e ser superado por AD Rivas (357 puntos) e CN Delfín (407).

Defenderon ao Galaico en Castelló: Paula Goyanes, Antía García, Alicia Bouzas, Laura Cano, Carla Goyanes, Iria Rodríguez, Nayara Fernández, Paula Fariña, Gabriela Simón, Candela Sánchez, Ana Pérez e Nuria Payola.

En todo caso na competición feminina se o Galaico foi a cruz a cara foi a ata hai pouco o seu nadadora emblema, Bea Gómez, agora nas filas dun CN Santa Olaya que conseguiu a primeira posición e por tanto o seu ascenso a División de Honra. Gómez foi unha das mellores deportistas en escea con tres primeiros postos nos 200 e 400 estilos e o 400 libre, ademais dun segundo nos 800 libre.

Tampouco lle foron ben as cousas ao equipo masculino do Galaico na Segunda División, disputada a fin de semana, ao concluír no posto 15 entre os 16 participantes.

No seu caso representaron ao club pontevedrés: Cristian Fernández, Daniel Sánchez, Jacobo Ucha, Cibrán Leal, Pablo Martín, Pedro Pereira, Marc Ciurana, Bruno Rey, Alex Lages, Nico Luque, Miguel Passos e Nuno Gonçalves.