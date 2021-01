Álex Andión recarga pilas co CW Pontevedra para afrontar o seu salto á primeira liña do waterpolo continental

Álex Andión, cuarto pola esquerda, nun adestramento durante o Nadal co CW Pontevedra © CW Pontevedra Álex Andión, xogador pontevedrés de waterpolo que milita no CN Sabadell © Federación Galega de Natación Alejandro Andión e Diego Touriño, xogadores pontevedreses de waterpolo © Club Waterpolo Pontevedra

"O 2020 foi un ano moi bo". Poucas persoas poderían atreverse a realizar esta afirmación, pero o ano da covid-19 foi tamén o do salto á elite nacional e europea do waterpolo para un dos xogadores máis prometedores da piscina autonómica. Álex Andión, de só 17 anos, foi recrutado no 2019 polo CN Sabadell e este ano conseguiu o seu primeiro título e gozou de numerosos minutos cun dos mellores equipos de Europa.

Pero el non se conforma e xa mira de fronte ao 2021. "Son máis de ir día a día, pero márcome como obxectivo asentarme xa no primeiro equipo", sostén con ambición o xogador máis novo do persoal.

Aínda que no plano deportivo os resultados foron máis que satisfactorios, si que admite Andión que foi un ano "raro". Unha vez metido na dinámica de adestramentos, que compaxinaba co cadro xuvenil e o absoluto, produciuse o estalido da pandemia e a suspensión das competicións. "En marzo tívenme que volver a Pontevedra e estiven aquí ata agosto", explica o waterpolista.

Na presente tempada, que comezou no outono e que aínda non finalizou, o xoven pontevedrés mantívose na dinámica do primeiro equipo gozando de numerosos minutos en partidos oficiais. Pero o éxito principal chegou coa vitoria na Supercopa de España. "Non tiven minutos, pero si que a estiven preparando co primeiro equipo", afirma satisfeito.

Durante estes tres meses de competición, o waterpolo nacional non foi alleo á pandemia e aos contagios. De feito, por positivos no equipo e en rivais tivo que gardar corentena en repetidas ocasións.

Co parón invernal, Andión voou de novo á súa cidade pero a palabra descanso non está no seu dicionario e, desde a súa chegada o 22 de decembro ata que regrese a Catañuña o 3 de xaneiro, non deixou de adestrarse. E o equipo que o formou, o CW Pontevedra, acolleuno cos brazos abertos.

"O reencontro foi moi bo, os meus compañeiros felicitáronme polo que conseguín", sostén agradecido. Non só os seus compañeiros de vestiario, tamén o seu adestrador, Javi de Saa, fundamental no seu desenvolvemento como deportista, deulle o parabén. "Felicitoume e nos adestramentos dille aos compañeiros que se fixen en min", relata encantado por poder transmitir aos seus compañeiros de equipo a súa aprendizaxe nunha liga tan esixente.

"Aquí competimos contra catro equipos, en Cataluña hai vinte", contrapón o prometedor deportista para explicar a diferenza de nivel que existe entre ambas as comunidades. Aínda así, Andión destaca o potencial do waterpolo galego e está convencido de que nos próximos anos máis xogadores seguirán os seus pasos.

Mentres tanto, o afronta a súa carreira con ambición. Está convencido da súa capacidade para triunfar no Sabadell, pero non descarta facer as maletas se as portas do primeiro equipo non se lle abren. Ademais, o próximo ano terminará a súa etapa no instituto para dar o salto á universidade, estudará Ciencias do Deporte na Universidade Autónoma de Barcelona, a cidade de acollida da principal perla do waterpolo galego.