Adeus á Copa para o Poio Pescamar ao caer en penaltis fronte ao Ourense Envialia (3-3)

Partido de Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Ourense Envialia © Mónica Patxot Partido de Copa da Raíña entre Poio Pescamar e Ourense Envialia © Mónica Patxot

O Poio Pescamar non poderá repetir presenza na fase final polo título da Copa da Raíña en 2021, ao verse superado este luns nunha igualada e intensa eliminatoria de oitavos de final, que lle enfrontaba na Seca ao Ourense Envialia.

Tívoo na súa man o conxunto conserveiro, pero a súa ex-xogadora Iria Saeta logrou a un minuto do final igualar o partido (3-3) forzando primeiro a prórroga e despois uns penaltis que terminaron decidindo e onde o conxunto visitante mostrouse máis acertado.

Foi un choque de poder a poder, intenso e bonito, que comezou cun par de achegamentos vermellos pero sen demasiadas ocasións.

O cadro conserveiro foi gañando protagonismo, e cando máis preto parecía de adiantarse chegou o primeiro tanto do Ourense, por medio de Iria Saeta, no minuto 13. Por sorte o Poio reaccionou pronto logrando o empate Dani Sousa tras cazar un balón na frontal da área, disparar á media volta e aproveitar a súa propio rexeite para bater a Vane.

Con empate chegaríase ao descanso, comezando a segunda metade cun ritmo elevado e opcións para ambos os equipos. Puido marcar calquera, pero a que acertou no 24 foi Iraia nunha xogada de estratexia.

Nada estaba aínda decidido, e o Ourense volvía empatar por medio doutra ex do Poio, a pontevedresa Jenny Lores, no 27.

Superado o ecuador do segundo acto de novo as locais tomaban a dianteira. Logrouno Ana Rivera tras finalizar con éxito ante Vane despois dun roubo na presión.

Non estaba nada decidido, e as visitantes lanzáronse de novo ao ataque buscando a igualada, co Poio esperando a súa opción de sentenciar. O cadro conserveiro non tivo máis remedio que recuar sobre todo ao apostar o Ourense co xogo de cinco a tres minutos do final, atopando premio co 3-3 de Iria Saeta cun disparo afastado.

Chegaba a prórroga, con dous tempos de tres minutos cada un, no medio dunha gran tensión polo resultado final, pero o marcador xa non se movería e a clasificación para os cuartos de final da Copa da Raíña ía decidir nos penaltis.

A particular 'lotería' pareceu empezar ben, fallando o seu primeiro lanzamento o Ourense e anotando os seus dous primeiros Dani Sousa e Antía. Clara tamén acertaría, pero Irene primeiro e Iraia despois fallaban e Jenny Lores daba o pase ao Envialia.

Sen tempo para lamentarse, o Poio Pescamar debe repoñerse do pau da eliminación para afrontar esta mesma semana, o vindeiro sábado 9, a Supercopa de España en Burela, outro motivo para volver ilusionarse.