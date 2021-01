Manu Cossío lamenta a derrota na final da Supercopa: "Hemos estado mejor que en la final de la Copa de la Reina"

Ségueselle resistindo o primeiro título nacional ao Poio Pescamar, que caeu este sábado ante o Pescados Rubén Burela na final da Supercopa de España por 2 goles a 0 celebrada en Vista Alegre. A pesar diso, Manu Cossío destacou o papel realizado polas súas xogadoras na rolda de prensa posterior ao encontro.

"Hemos estado mejor que en la final de Copa de la Reina de Málaga", sinalou o técnico vermello. "En la primera parte tuvimos situaciones de peligro donde pudimos hacer un gol que habría cambiado el partido si nos ponemos por delante en el marcador", lamentou.

O técnico analizou os fallos do partido para portería e os erros en defensa que "nos han penalizado", recoñecendo que ao equipo "le faltó energía para seguir recuperando balones en la presión" na segunda metade cando xa ían 2-0. Aínda que cambiaron ao xogo de cinco para catro nos minutos finais para meterse de novo no partido, Cossío lamenta a falta de acerto, "generamos alguna ocasión pero no nos ha entrado".

Contento co seu xogo, o adestrador do Poio comparou a falta de experiencia das súas nas finais fronte á experiencia dun Burela que "está acostumbrado a jugar este tipo de partidos". Aínda así, o seu obxectivo é "seguir trabajando y hacer crecer al club para llegar a este tipo de partidos y compromisos inmediatos".

Por último, na rolda de prensa ao técnico preguntáronlle polo cambio na portería debido a que no primeiro acto xogou Silvia Aguete e na segundo Caridad, ao que Cossío admitiu que o cambio estaba falado independentemente do resultado e recoñeceu que "tenemos dos grandísimas porteras, la mejor portería del mundo".