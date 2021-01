O Teucro retoma os adestramentos tras o positivo por Covid e solicita o aprazamento do partido contra Bordils

A Sociedad Deportiva Teucro solicitou oficialmente o aprazamento do seu primeiro partido do ano na División de Honra Prata, o que debía enfrontarlle o vindeiro 23 de xaneiro ao Bordils no Municipal, debido á incidencia da Covid no plantel e despois de ter confirmado o seu segundo positivo.

Desde o club pontevedrés entenden que de manter a data prevista tanto o xogador que resultou positivo por coronavirus inicialmente como os outros tres compañeiros que permanecen en corentena (un confirmado como contaxio e dous máis negativos polo momento) ao convivir con el non chegarían á cita, deixando gravemente mermado ao equipo. Por ese motivo remitiron un escrito ao Comité de Competición para que valore a petición na súa próxima reunión.

Segundo o Teucro, tanto os afectados como os seus compañeiros atópanse en bo estado, sen síntomas e confinados cada un na súa habitación, á espera do resultado das probas PCR ás que foron sometidos como contactos estreitos os tres xogadores que comparten piso co positivo en Covid.

En canto ao resto do plantel, volveron a someterse a unha rolda de probas de antíxenos, sen que se detectasen novos contaxios.

Superado este trámite o equipo dirixido por Irene Vilaboa volveu aos adestramentos este mércores para preparar a volta á competición.