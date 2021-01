Ángel Iglesias desvincúlase do Teucro e apunta a reforzo do Cisne

A Sociedad Deportiva Teucro e Ángel Iglesias volven separar os seus camiños. É en certo xeito o esperado cun xogador que se incorporou no mes de outubro ao volver á cidade para completar os seus estadios universitarios comprometéndose a "botar unha man" ata final de ano, sinalaron entón.

Agora, aínda que existía predisposición por parte do Teucro a prolongar esa vinculación chegando a presentar unha oferta ao xogador, a xunta xestora non chegou a un acordo para que iso prodúzase ante o interese do Club Cisne en incorporalo ao seu plantel da Liga Asobal.

Ese será o destino do extremo, achegando a súa experiencia na máxima categoría para tentar conseguir a permanencia do outro equipo da cidade.

Aínda que o acordo antre Iglesias e o Teucro era ata final de ano, era necesario liberar a súa ficha federativa, que pertencía ata a conclusión da tempada ao Teucro. Solucionado este aspecto, espérase o seu que incorporación no equipo veciño sexa oficial en breve.