O Pontevedra deixa escapar o triunfo ante o Celta B no último suspiro e permanece na UCI (1-1)

Sexta xornada consecutiva sen gañar para o Pontevedra. Os granates lograron adiantarse no marcador na primeira parte pero foron incapaces de matar o partido cando o Celta B lanzouse desesperadamente polo empate, que atoparon nun incomprensible descoido defensivo no minuto 89.

Un punto suman os granates que permite pór fin a unha serie de tres derrotas consecutivas pero que se antolla insuficiente na contrarreloxo na que se converteu esta segunda volta de competición. O equipo de Jesús Ramos, lastrado pola súa escasa profundidade de banco e falta de ideas, está nunha situación límite, na que xa só lle queda sumar de tres en tres, para cumprir o obxectivo de clasificarse para a Primeira RFEF.

Enésima final a que disputaba o cadro de Pasarón. Pero esta vez os xogadores crérono e saíron a por o partido desde o primeiro minuto de xogo. O Pontevedra presentou unha presión adiantada que puxo en aprietos a saída desde atrás do filial celeste. E cando roubaban movían o balón con comodidade dunha banda a outra e sempre en campo rival.

Na primeira chegada á área do partido, minuto 6, Charles tirou un desmarque ás costas da defensa, controlou e puxo un pase excepcional para Rufo, que se adiantou no primeiro pau pero o seu remate raso cruzado atopouse cunha man milagrosa de Sequeira que enviou a córner para impedir o tanto visitante.

A ocasión espoleou aos granates e poucos segundos despois, Damiá, titular por primeira vez no dobre pivote xunto a Borja porque a baixa de última hora de Pol Bueso obrigou a colocar a Imanol de central, probou fortuna cun disparo afastado que saíu alto.

A borrasca granate estrelouse contra o traveseiro na xogada máis clara do encontro. Sabater púxoa ao segundo pau á carreira de Jorge que desde o aire cedeuna á frontal da área pequena onde apareceu Rufo libre de marca para estrelar inexplicablemente o esférico contra a trabe.

Tentou o Celta B sacudirse a presión e logrou coller aire cun centro de Bruninho que Josipovic rematou demasiado cruzado.

Estaban os dous contendentes en tregua ata que de novo Charles controlou de forma exquisita co peito un balón dentro da área que Ferraras tragara. Saíu Sequeira desbocado a emendar o erro do seu compañeiro, pero o dianteiro brasileiro escondeu o balón e deixouse arrolar polo meta costarriqueño. Penalti, que o propio Charles anotou con serenidade polo centro da portería.

Xusto premio para os de Jesús Ramos que estaban a ser moi superiores ao rival. Con todo, e non é a primeira vez que ocorre esta tempada, o Pontevedra decide dar un paso atrás cando se pon por diante no marcador. Buscaban contragolpes os granates para matar o partido. Pero foi o Celta o que puido empatar pasada a media hora de xogo cando Josipovic cabeceou ao fondo da rede un centro de Alfon por unha inocente falta do ariete suízo sobre Imanol.

Responderon de inmediato os visitantes cun soberbio contragolpe propiciado por Rufo, que pelexou un balón que se perdía pola liña de fondo, cedeuno a Damiá quen viu o desmarque de Jorge Fernández. O asturiano recortou e o seu disparo coa destra saíu demasiado cruzado. Antes do descanso tivo outra opción o Pontevedra para ampliar a súa renda. Mario Fernández puxo en balón longo que outra vez o incansable Rufo pelexou e gañou, pero o seu pase da morte para Charles foi desviado a corner pola defensa celeste.

Tras o paso por vestiarios o partido cambiou radicalmente. O Pontevedra encerrouse no seu propio campo fiando toda a súa fortuna á súa fraxilidade defensiva e a uns contragolpes que brillaron pola súa ausencia. Onésimo, en cambio, envalentonado ante un rival inofensivo, esgotou todas as súas balas á hora de xogo. Desprotexeu a súa defensa para saír con todo ao ataque e só a falta de acerto de Josipovic impediu que o empate chegase antes.

O ariete suizo rematou fóra cando quedou só no punto de penalti nada máis volver dos vestiarios. E uns minutos máis tarde, desactivou a Churre cun excelente control orientado que resolveu cun disparo potente e raso pero desviado. A única noticia dos granates foi un remate fóra de Imanol á saída dunha falta lateral.

Entrou logo o partido nunha fase de constantes interrupcións que beneficiaba aos granates e sacaba de couzón aos celestes. Foi nese período cando Álex González, que pecou de egoista, atreveuse cun tiro afastado que saíu rozando a escuadra de Sequeira. Cinco minutos máis tarde, o capitán granate internouse na área e, no canto de buscar a Rufo que entraba no segundo pau, probou sorte cun disparo case sen ángulo que saíu alto.

Antes pediu o Celta penalti de Churre sobre Miguel, que lle roubaba a carteira ao central granate antes de ser derrubado na área polo propio Churre, aínda que o árbitro estimou que o contacto non foi suficiente para sinalar a pena máxima.

Nos últimos minutos e con todo o seu arsenal no campo, o Celta acurralou ao Pontevedra pero sen chegar a xerar perigo claro sobre a meta de Mario Fernández. Ata que no minuto 89 un balón sen aparente perigo tocouno Pampin na frontal para filtralo á interior da área visitante onde apareceu libre de marca Alfon para meter a punteira, superar a Mario, aloxar o balón na portería e afundir ao Pontevedra na miseria.

O tanto caeu como un xerro de auga fría no equipo granate, que sufriu durante o desconto para amarrar un empate que mantén ao equipo de Ramos nunha situación crítica e que require unha reanimación inmediata para cumprir un obxectivo vital. Non estar en próximo ano na Primeira RFEF é, na práctica, un descenso de categoría, coa consecuente perda económica, deportiva e social para un equipo configurado, como reiterou esta semana a súa presidenta, para estar entre os mellores da categoría.

CELTA B: Sequeira; Carreira (Gabri, min 71), Ferrares (Iker Losada, min. 62), Lucas, Pampín; Markel, Diego Barri, Bruninho (Miguel, min. 62); Manu Justo (Lautaro, min. 62), Alfon, Josipovic (Fran López, min. 79)

PONTEVEDRA CF: Mario; Santi Figueroa, Imanol, Victor Vázquez, Zabaleta; Jorge Fernández (Oier, min, 62), Damiá Sabater, Borja Martínez, Álex González (Iñaki, min, 87), Charles (Martín Diz, min, 75), Rufo

Árbitro: Ruiz Álvarez (Asturias), asistido nas bandas por Suero Rodríguez (Asturias) e Quiros Pérez (Asturias), amoestou a Ferrares, Carreira e Miguel polo Celta B; e a Charles e Mario Fernández, polo Pontevedra

Goles: 0-1, min.25, Charles (p); 1-1, min. 89, Alfon.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 12 do subgrupo A de a grupo I da Segunda Divisón B disputado en Barreiro (Vigo) sen público polas restricións sanitarias derivadas da pandemia da covid-19