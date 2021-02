Dúas semanas de illamento despois, o Ribadumia retoma a liga na Terceira División

Regreso á competición para o Club Deportivo Ribadumia tras dúas semanas afastado dos terreos de xogo da Terceira División por un gromo de covid.

O cadro aurinegro detectou un caso positivo de coronavirus no seu plantel antes do duelo fronte ao Atios, o que obrigou a confinar a todo o equipo ao ter contacto estreito a maior parte dos xogadores. As probas revelaron despois outro contaxio, pero a maioría de futbolistas deron negativo nas PCR ás que foron sometidos durante o período de illamento.

Superado o mal grolo, o de Luís Carro puideron retomar esta semana os adestramentos pensando no duelo que lles enfrontará este domingo 7 de febreiro (17.00 horas) ao Alondras no Municipal da Senra.

A inactividade non será decisiva nesta ocasión, e é que o Alondras atravesou estas mesmas dúas semanas a mesma situación, cun gromo de covid que afectou a 4 dos seus xogadores.

Trátase en todo caso dun duelo importante para os aurinegors, que caeron á penúltima posición pero que están a só 6 puntos na táboa do seu próximo rival, que é cuarto.

Todo iso tendoen conta que o Ribadumia debe aínda recuperar as xornadas perdidas fronte ao Atios na casa e o Estradense a domicilio.