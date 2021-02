Interminable caída libre do Pontevedra, superado polo Zamora e a piques de dicir adeus á meta do ascenso (0-1)

O Pontevedra segue en caída libre. Os granates acumulan catro derrotas consecutivas e sete partidos sen gañar. Os de Jesús Ramos afrontaban este sábado unha verdadeira final e demostraron ser incapaces de xerar perigo a un rival serio e coas ideas claras que foi mellor que os locais en todos os aspectos do xogo.

Aloxados en zona de descenso, só unha milagrosa resurrección pode facer que o Pontevedra cumpra o obxectivo marcado a inicio de campaña, que non era outro que loitar polo ascenso directo a Segunda División. Agora terá que loitar por non descender.

Durante noventa minutos, os granates só xeraron unha oportunidade clara de gol que Charles, novamente substituído cando o Pontevedra perdía, enviou por encima da portería. Os de Ramos foron incapaces de quitarlle o balón ao Zamora e, por momentos, parecía que tampouco o querían. Os contragolpes son a única ferramenta de ataque dun Pontevedra máis inofensivo cada semana que pasa, máis debil en defensa e con moitas dúbidas e problemas por resolver nunha competición sen marxe para o erro.

O balón foi propiedade visitante desde o asubío inicial. Os brancos moveron o esférico dun lado ao outro do campo concomodidad mentres o Pontevedra desgastábase correndo tras el. Custáballe aos de Ramos recuperar o balón e cando o facían, a presión asfixiante dos de Movilla facía que a perdesen rapidamente.

Con todo ese control da posesión non se traduciu en claras ocasións de gol para os zamoranos, só unha acción por banda dereita que acabou cun centro raso á área que Escudero non acertou a rematar.

Sen opcións de ter o balón, o Pontevedra fiou todo aos seus contragolpes e así tivo a opción máis clara do primeiro tempo. Antes de cumprirse o minuto 20, Álex González pelexou un balón longo para irse de dous defensores e poñer un centro ao segundo pau, onde apareceu Charles para cabecear, pero o seu remato saíu alto. E na xogada seguinte foi o Zamora o que puido inaugurar o marcador, pero o perigoso centro lateral topouse de novo coas mans de Mario para desbaratar o remate de Escudero.

Parecía que o partido se animaba con dúas claras ocasións de gol, pero foi un espellismo. A acción desapareceu e o Zamora seguiu controlando a posesión aínda que con máis dificultades que no primeiro cuarto de hora de xogo.

Foi outra acción pola banda dereita do ataque zamorano a que cambiou o partido. O balón quedou morto no punto de penalti e alí apareceu Imanol para lanzarse a bloquear o disparo visitante, logrouno, pero coa inercia derrubou a Vallejo e o arbitro sinalou penalti. Protestárono os granates alegando que tocara balón.

O lanzamento de Escudero, raso á esquerda de Mario, parouno o porteiro do Pontevedra coa mala fortuna de que o rexeitamento caeu de novo aos pés do ariete para empuxalo ao fondo da rede.

Co partido aínda máis costa arriba, o Pontevedra tirou de orgullo para buscar o empate pero só un lanzamento afastado e desesperado de Jorge Fernández atopou porta.

Nada cambiou tras o paso por vestiarios, o Zamora seguiu dominando o balón, con dúas liñas de catro ben plantadas para non sufrir e sen renunciar á procura do segundo tanto. Así tivo dúas aproximacións o cadro visitante que o Pontevedra puido liquidar sen grandes complicacións. Mentres tanto, na outra portería Mapisa vía pasar os minutos con absoluta tranquilidade.

Moveu o banco Ramos para buscar máis velocidade por banda dando entrada a Oier por Jorge Fernández. Resultou inocua a modificación e non tardou en dar entrada ao mediocentro Borja Martínez polo ariete Charles. Logrou o Pontevedra aumentar a súa posesión, pero perdeu a pouca presenza ofensiva que tiña. Só Rufo inquietou un pouco aos visitantes ao pelexar un balón na área que non chegou a rematar.

Pola contra, Escudero puido sentenciar o partido cun remate de cabeza ao primeiro pau que saíu ligaremante desviado.

O partido avanzaba cara ao final cando nun balón dividido, Conejo golpeou coa súa bota na cabeza de Xisco provocándolle unha brecha nunha cella que lle custou a expulsión.

Cun xogador menos, o Zamora tirou de experiencia, con perdas de tempo e alongando todas as xogadas, para amarrar os tres puntos. O Pontevedra, en cambio, desesperado, foi incapaz de achegarse á meta rival e culminou a súa cuarta derrota consecutiva, sétimo partido sen gañar, para despedirse, salvo milagrosa resurrección, das súas opcións de clasificarse directamente para a Primeira RFEF.

PONTEVEDRA CF: Mario; Santi Figueroa (pitu, min.77), Xisco, Pol Bueso, Zabaleta; Jorge Fernández (Oier, min. 58), Damiá Sabater, Imanol, Álex González, Charles (Borja Martínez, min, 65), Rufo

ZAMORA CF: Mapisa; Parra, Piña, Nico Delmonte, Coqué; Astray, Guille Pereiro (ängel, min.76. Sergio García, min. 88), Carlos Ramos, Vallejo; Escudero (Coscia, min. 88), Dani Hernández (Abel Conejo, min. 70)

Árbitro: Pérez Muley (Madrid), asistido nas bandas por Aloman e Carrascosa Vázquez, amoestou a Charles e Santi Figueroa, por parte do Pontevedra; e a Vallejo, Guille Pereiro e Nico Delmonte por parte do Zamora. Expulsou a Abel Conejo, do Zamora, no minutpo 79.

Goles: 0-1, min. 35, Escudero (p.),

Incidencias: Partido correspondente á xornada 13 do subgrupo A do grupo I da Segunda Divisón B disputado no estadio municipal de Pasarón (Pontevedra) sen público polas restricións sanitarias derivadas da pandemia da covid-19