O Poio Pescamar recibe o Viaxes Amarelle no seu regreso á competición

Acabou a espera para o Poio Pescamar, que despois de aprazar as últimas tres xornadas debido ao illamento polos casos de covid-19 no seu plantel, este domingo regresará á pista do Pavillón da Seca para disputar o primeiro partido do ano en campionato ligueiro ante o Viaxes Amarelle (19:00 horas, TVG2).

"Teníamos ganas de volver a la pista y de jugar un partido por fín", asegura a xogadora do Poio Pescamar, Luci, que ve ao equipo "muy bien y con mucha hambre".

En fronte terá ao Viaxes Amarelle, rival que tamén chega á cita despois de pasar un confinamento polo mesmo motivo que as vermellas e que se incorporou aos adestramentos este mércores.

"Creo que eso influye en el estado anímico y físico", explica Luci. Aínda así, destaca que o Amarelle é un equipo que "compite todos los partidos. Tienen jugadoras muy jóvenes pero con un modelo de juego muy trabajado".

Para a cita do domingo o Poio Pescamar contará con Caridad, Silvia e Iria Varela en portería, e con Carol, Irene García, Julia Dupuy, Clara, Mirian, Luci, Dani Sousa, Agostina Chiesa, Ana Rivera, Iraia e Antia.