O Teucro viaxa a Alacante para cortar a súa serie de tres derrotas consecutivas

Partido entre o Teucro e o Barça B no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A primeira fase da División de Honra prata entra na súa recta final e o Teucro necesita vitorias para asegurar a permanencia. Os de Irene Vilaboa empezaron o 2021 con mal pé e encadean un refacho de tres derrotas consecutivas que tratarán de cortar este domingo, a partir das 12 horas, na súa visita a Alacante.

Cun partido pendente de disputar, unha vitoria azul achegaría ao cadro pontevedrés á súa meta de acabar a primeira fase na metade alta da clasificación. O rival é o Alacante, cuarto clasificado con catro puntos máis que os galegos, polo que lograr o triunfo é vital para ter opcións de darlle caza.

Ademais do factor físico, que penalizou aos lerezanos nos últimos encontros, o factor anímico xogará un papel moi importante no encontro. Os de Vilaboa foron incapaces de plantar cara aos seus rivais nos dous únicos partidos disputados este ano contra Novás a domicilio e Barça B en casa, polo que manter a tensión durante os sesenta minutos de xogo e chegar con opcións de triunfo aos minutos finais do duelo será clave.