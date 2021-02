VÍDEO.- Os clubs de Pontevedra e o Concello, unidos en favor da diversidade no deporte

Campaña de visibilización da diversidade no deporte © Concello de Pontevedra

Coincidindo co Día Internacional contra a LGTBI-fobia no deporte, o Concello de Pontevedra e os clubs deportivos da cidade uníronse en favor da diversidade e a súa visibilización.

Fixérono coa presentación do traballo audiovisual 'Seareirxs da Diversidade', realizado no marco do programa programa municipal Pinto e Maragota.

"Hoxe era o día para presentar este vídeo", explicou a concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, lembrando que é o aniversario do nacemento do primeiro futbolista que se declarou abertamente homosexual.

A intención, asegura, é "reivindicar o deporte como un vehículo esencial para a transofrmación da sociedade".

Pola súa banda o edil de Deportes, Tino Fernández, agradeceu a implicación dos clubs resaltando que "na loita pola igualdade e o recoñecemento e o respecto porla diversidade tense avanzado bastante pero aínda así queda moito camiño por percorrer, e tamén no mundo do deporte".

No vídeo participaron diversos clubs da cidade de diferentes disciplinas, como son o Pontevedra Club de Fútbol, Sociedad Deportiva Teucro, Club Cisne Balonmán, Club Baloncesto Arxil, Sociedad Gimnástica, Club Ximnasia Treboada, Escola Hungaresa de Esgrima, Club Taekwondo Mace Sport, Cidade de Pontevedra Fútbol Sala e a Asociación Xoán XXIII.