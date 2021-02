O atletismo autonómico recupera a actividade con Pontevedra e Ourense como sede das súas competicións

A Federación Galega de Atletismo aprobou a modificación do seu calendario de competicións autonómicas tras o permiso da Xunta para retomar a actividade federada, e nese calendario Pontevedra será unha das sedes preferentes xunto a Ourense.

Na Cidade das Burgas, co recinto baixo teito estreado hai non moito, realizaranse ata finais de marzo os campionatos galegos de inverno de maior nivel, pero o resto aínda sendo citas teoricamente de pista cuberta pásanse ao aire libre para adaptarse á normativa de prevención da covid, e aí é onde entra o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

"As medidas sanitarias seguirán obrigando a efectuar probas de medio fondo e fondo das categorías Sub10, Sub12, Sub14 Sub16, Sub18, Sub20 e Sub23 e máster ao aire libre", explica a Federación, "cuxo escenario seguirá sendo, como ata o de agora, as pistas do CGTD".

Así, tras reiniciar a actividade este mesmo domingo 21 cun control de marcas, as instalacións pontevedresas acollerán campionatos galegos o 27 de febreiro e os días 6, 21 e 28 de marzo, sumando tamén as competicións de lanzamentos longos.

"Non foi nada fácil cadrar as diferentes datas e probas tendo en conta das datas tan avanzadas nas que estamos. Este motivo obrigou a espremer ao máximo cada fin de semana na procura de que cada categoría teña o seu campionato", sinalou e organismo federativo.