Fixada para o domingo 7 de marzo a visita do Pontevedra a Riazor

Sen xornada esta semana na Segunda División B, os focos de atención diríxense xa cara á seguinte data no calendario, que para o Pontevedra Club de Fútbol depara un partido transcendental para as súas aspiracións e futuro inmediato, e á vez é un dos máis esperados polos afeccionados, a visita ao Real Club Deportivo no estadio coruñés de Riazor.

Ninguén podía imaxinar ao principio de curso que ese partido podería resultar decisivo para clasificarse soamente entre o cuarto e o sexto posto e así seguir aspirando a entrar na Primeira RFEF pola vía máis complicada, e é que para a maioría de analistas e afeccionados os dous equipos estaban situados como aspirantes claros ao primeiro posto. Con todo a tres xornadas do final os coruñeses son sextos con 20 puntos mentres que os granates perséguenlles con 18 puntos.

O encontro, que estaba pendente de data oficial, finalmente disputarase o vindeiro domingo 7 de marzo a partir das 19.00 horas, e será retransmitido en directo polas cámaras da segunda canle da Televisión de Galicia.

O Pontevedra, aproveitando o parón, ten planificado un final de semana con adestramento na matinal do sábado en Xeve e descanso na xornada do domingo, para retomar o luns a súa preparación centrados en tentar conseguir os tres puntos en xogo fronte ao Deportivo.