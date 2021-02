Festival de goles entre Eivissa e Teucro nun partido de trámite (38-31)

Chegou sen presión a Sociedade Deportiva Teucro á súa cita co Eivissa. Última xornada da primeira fase da liga pero un mero trámite para afrontar a segunda fase na que se xogarán a permanencia en División Honra Prata. Así, o equipo de Irene Vilaboa saíu a facer o seu xogo e dominou durante os instantes iniciais, pero enseguida os locais deron a volta ao resultado para facerse co partido por 38-31.

Samuel Pereiro anotou o primeiro gol do partido co que puxo ao Teucro por diante no marcador. Aínda que o intercambio de goles foi a tónica dos primeiros 5 minutos, foron os de Irene Vilaboa os que dominaron en todo momento cunha forte defensa e sen cometer erros en ataque.

Cos tantos de Roi Sierra e Víctor Deco, os de Pontevedra anotaron un parcial de 0-2 co que se puxeron cun pequeno colchón de dous goles (4-6). Igualou de novo o Eivissa, pero o Teucro enseguida volveu coller as rendas para afastarse en dous goles e obrigar ao técnico local a parar o cronómetro (min. 12, 7-9).

O Teucro non fallaba e aproveitaba todos e cada un dos seus ataques. Mentres, baixo paus, Fede Wermbter facía das súas permitindo aos seus anotar un parcial de 1-4 que lles daba a maior vantaxe do partido cando se alcanzaba o primeiro cuarto de hora (8-12).

Axustou a defensa o Eivissa e chegaron os erros do equipo pontevedrés, que comezou a non atopar o espazo suficiente para sacar un bo lanzamento. Golpeou cun duro parcial de 8-1 o equipo local (16-13), que deixou tocado a un Teucro que non foi capaz de reducir distancias antes de chegar ao descanso (20-16).

Tras o paso polos vestiarios o Eivissa só tivo que manter o seu xogo en ataque para facerse coa vitoria.

Durante os primeiros instantes o partido estivo tolo. Produciuse un intercambio de goles que viña mellor ao Eivissa, mentres o Teucro tentaba reducir diferénciaa pero non era capaz de superar a barreira dos 3 goles.

Seguiu intratable o equipo local que, ante o perigo teucrista en ataque, pisou o acelerador para seguir aumentando a renda en ata nove goles para deixar sentenciado o partido deixando os minutos finais para maquillar o resultado (38-31).

