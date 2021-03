Un gol de Hugo Soto no desconto dá os tres puntos ao Ribadumia ante o Barco (1-0)

Un gol de Hugo Soto no minuto 95 deu a vitoria ao Ribadumia este domingo ante o Barco. O equipo aurinegro, que levaba tres derrotas consecutivas ás súas costas, foi capaz de aguantar as continuas chegadas do equipo valdeorrés para aproveitar un contragolpe no último minuto e sumar tres puntos moi valiosos.

Non houbo claras ocasións durante a primeira metade, con ambos os equipos buscando lanzamentos desde media distancia pero sen causar perigo aos gardametas.

Cando se alcanzaba a medianía do primeiro acto foi o Barco o que tivo a mellor ocasión ata o momento. David Álvarez recibiu o esférico na frontal da área e sacou un derechazo que se foi lamiendo o traveseiro.

No segundo acto saíu o Barco cunha presión máis alta que lle concedeu gozar das mellores ocasións do partido, como a de Vera aos dous minutos do paso polos vestiarios, que cabeceou ao lateral da rede de Rober Pazos.

O ritmo do equipo visitante seguiu aumentando a medida que pasaban os minutos, mentres o Ribadumia achegábase á portería rival pero sen crear demasiado perigo.

Nos minutos finais o Barco tivo a mellor ocasión do partido, pero o disparo de David Álvarez estrelouse no traveseiro despois de tocar nun defensor do Ribadumia e foise a córner.

Non quedaba tempo para moito máis e de tanto perdoar o equipo valdeorrés, ao final viuse castigado na última xogada de partido. Hugo Soto aproveitou un contragolpe para axustar o balón á esquerda da portería visitante, onde non puido chegar Iván Oviedo.

Este resultado dá un respiro ao Ribadumia, que ascende á novena posición, a tres puntos do sexto clasificado, e a catro do terceiro.

Consulta a acta do Ribadumia-Barco