Noventa minutos para vivir ou morrer para o Pontevedra e o Deportivo

Partido de Segunda División B en Pasarón entre Pontevedra CF e RC Deportivo da tempada 2020/2021 © Cristina Saiz

O Pontevedra visita este domingo, a partir das 19 horas, ao Deportivo nun partido vital para ambos os conxuntos. O derrotado caerá, de forma case definitiva sobre todo no caso dos granates, a postos de loitar pola permanencia, mentres que o gañador poderá recuperar a esperanza de estar o próximo curso na Primeira RFEF.

Para asaltar Riazor, Luisito poderá contar por primeira vez desde o seu regreso ao banco lerezano con todos os xogadores salvo Romay, baixa para o que resta de tempada. "O equipo está ben", recoñece o adestrador, quen aproveitou o parón da competición da pasada fin de semana para profundar na súa proposta futbolística.

"O parón serviu para traballar aspectos que se traballaron moi pouco. Sorprendeume o rápido que colleron os conceptos", destacou o de Teo convencido de que "xogando así, estaremos mais preto de gañar que de perder".

Lamenta o preparador os puntos perdidos nos duelos contra o Guijuelo e o Compostela nos que o Pontevedra foi superior pero a súa falta de acerto impediu sumar os tres puntos. "Fixemos moi bo fútbol, xeramos moitas ocasións de gol, así que non imos cambiar practicamente nada", detalla Luisito, quen lamenta a escasa marxe de manobra que queda para conseguir o obxectivo.

"Este formato a 18 xornadas é bonito, pero é complicado e hai que asumilo e ser forte mentalmente", sostén o teense, que prefire non gastar enerxías en pensar nas posibilidades de clasificarse para a Primeira RFEF ou acabar descendendo. "Só penso en ir a Riazor a gañar o partido, logo xa veremos como queda a clasificación", resolveu.

O Deportivo non o poñerá fácil. Os branquiazuis atópanse tamén nunha situación límite e co obxectivo do ascenso practicamente perdido. "Será un partido difícil para os dous. Teño clarísimo como o vou a plantexar, pero non o vou a dicir", dixo Luisito na previa do duelo. Ao técnico preocúpalle a fortaleza defensiva dos coruñeses que era aínda máis sólida antes do cambio de adestrador, admitiu o técnico granate. Con todo, advirte que o Pontevedra ten que "estar moi atentos porque se os deixas correr fanche moito dano".

Con Churre recuperado e Adrián Cruz xa listo para entrar na convocatoria, é posible que Luisito faga cambios no once por primeira vez desde que tomou as rendas do Pontevedra hai tres xornadas, nas que sempre repetiu aliñación aínda que logo, no transcurso dos partidos, foi introducindo novas modificacións tanto de nomes como de sistemas de xogo.