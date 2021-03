O Poio Pescamar rasca un punto da súa visita o Penya Esplugues (3-3)

Partido de Primera División de fútbol sala femenino entre o Poio Pescamar e o Penya Esplugués no Príncipe Felipe © Cristina Saiz

O Poio Pescamar rascou un punto da súa visita ao Penya Esplugues deste venres, onde puxo fin á semana maratoniana de dous partidos en tres días. Aínda que chegou á cita tocado animicamente despois de caer fronte ao Roldán fai tan só dous días, o equipo conserveiro loitou con uñas e dentes para puntuar en terras catalás.

Os disparos de media distancia foron os protagonistas dos primeiros compases do partido, onde ningún equipo era capaz de xerar ocasións claras. O Penya Esplugues esperaba en campo propio a chegada do Poio, mentres que as rojillas apertaban para non deixar xogar cómodo ao seu rival.

Así foron pasando os minutos, ata que, cando quedaban menos de seis minutos para alcanzar o descanso, Silvia Aguete arroiou a unha xogadora rival na súa saída da portería e deixou ao seu equipo nunha inferioridade numérica aproveitada polo equipo catalán para anotar o primeiro gol do partido por mediación de Clara, que sacou un disparo potente desde fóra da área que coou pola escuadra da portería de Caridad.

Igualou o choque Dani Sousa, despois dun saque de esquina de Luci a falta de menos de dous minutos para chegar ao descanso. Non tivo tempo para dixerir o gol do empate o equipo galego, que cometeu a sexta falta e as locais volveron poñer por diante no marcador co dobre penalti lanzado por Clara Rivera.

Seguiu buscando o empate o equipo rojillo antes de chegar ao descanso e tívoo da man de Ana Rivera, pero Muni interveu para evitar o tanto e manter o 2-1 ao final dos primeiros 20 minutos disputados.

Tras o paso polos vestiarios, saíu con moita intensidade o Poio Pescamar, que non gozou de ningunha ocasión importante ata pasados os cinco minutos. Foi a partir de aí cando, por fin, chegou o gol do empate. Antía, que axexaba a portería local, atopouse co tanto despois dunha longa transición do seu equipo atopando os espazos entre as xogadoras rivais, aproveitou o pase desde Ana Rivera desde o costado dereito para, desde o centro da área, enviar sen problemas o balón á rede e colocar as táboas de novo no marcador.

Atopábanse cómodas na cancha as xogadoras visitantes, que non cesaban na súa procura da vitoria. Así, cando se alcanzaba o minuto 14, Chiesa sacou un disparo cruzado para dar a volta ao marcador e colocar o 2-3.

Volveron reaccionar as locais cun gol de Marta Collado desde a frontal da área, dando paso ao xogo de cinco do Poio Pescamar, con Irene García como porteira xogadora pero sen acerto de fronte ao gol.

PENYA ESPLUGUES (3): Raquel; Berta Velasco, Clara, Martita e Ruth (quinteto inicial). Tamén xogaron: Irina, Marta Colado, Pilar Ribes, Celia Catá, Belén, Roser Maymó e Muni.

POIO PESCAMAR (3): Silvia Aguete; Dani Sousa, Irene García, Luci e Ana Rivera (cinco inicial). Tamén xogaron: Caridad, Miriam, Antía, Clara Rodríguez, Julia Dupuy, Cárol Agulla, Agostina Chiesa e Iraia.

Goles: 1-0, min. 15 Clara. 1-1, min. 19 Dani Sousa. 2-1, min. 19 Clara (dez metros). 2-2, min. 27 Antía. 2-3, min. 34 Chiesa. 3-3, min. 37 Marta Collado.

Colexiados: R. Mamolar Calvo e S. Mamolar Calvo do colexio catalán. Amoestaron con tarxeta vermella a Silvia Aguete (15’) e con amarela Antía no Poio Pescamar.