Anaitasuna mide as opcións de permanencia do Cisne, que volve competir tras dúas semanas de parón

Partido da Liga Asobal entre Cisne e Ademar León © Mónica Patxot

O particular tour do Cisne pola liga Asobal entra na súa fase decisiva. Os brancos, nun novo atracón de etapas seguidas de montaña que marcarán as aspiracións de permanencia, reciben este mércores ás 20 horas no Municipal a Anaitasuna, que dirixe un vello coñecido do balonmán pontevedrés como Quique Domínguez.

Despois de dúas semanas sen competir, os de Jabato afrontan o tramo máis importante da campaña coa esperanza de facer valer a súa condición de local ante rivais directos para escalar posicións e facer posible o complicado logro da permanencia. O primeiro visitante non o poñerá fácil. "Volvemos do parón contra un equipo clásico de Asobal, que nos últimos anos sempre está nunha zona tranquila", destaca Quiños, segundo adestrador do Cisne, a traxectoria dos navarros.

Igual que o Cisne, Anaitasuna tamén é un equipo de canteira e boa parte dos xogadores do primeiro equipo foron formados nas súas categorías de base. "Están a facer moi boa tempada, a pesar de que perderon grandes xogadores. Quique fixo un plantel acorde ao seu estilo de xogo", destaca o técnico pontevedrés.

Ademais da calidade individual de xogadores da talla de Ander Izquierdo, Ander Torriko ou Juan del Arco, Quiños pide aos seus prestar especial atención á velocidade da primeira liña e á versátil muralla dos navarros. "Presentan sistemas defensivos con alternativas. Vímolos cun 6-0 ou un 3-3 moi aberto, que lles deu rendemento e non é habitual nesta división", destaca o segundo adestrador.

Aínda así, os brancos teñen que fixarse na súa actuación na primeira volta para ter opcións de vitoria. "Estivemos con opcións ata o final, cando nos desinflamos. Queremos dar ese mesmo nivel durante máis minutos para chegar con opcións ao final e sacar eses dous puntos", sosteñen no corpo técnico que, co obxectivo de cortar un refacho de catro partidos sen gañar, poderán contar co recentemente chegado Guilherme Valadao.

Para facer realidade o soño da permanencia é imprescindible o apoio da afección. Polas actuais circunstancias sanitarias, só poderán acceder ao Municipal 250 espectadores. Desde o club lembran aos seus socios e seguidores que aínda quedan localidades dispoñibles, polo que os interesados en acudir poden poñerse en contacto co club para reservar a súa entrada.