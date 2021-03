Lydia Pérez cae en cuartos de final do preolímpico europeo de loita

Lydia Pérez, no Europeo de Loita © Federación Galega de Loita

A clasificación de Lydia Pérez Touriño para os Xogos Olímpicos de Tokyo terá que esperar, e queda reducida a unha única bala, o segundo dos clasificatorios que terá lugar a principios de maio na capital búlgara, Sofía.

Aínda que a folla de ruta apuntaba sobre todo a Bulgaria como lugar para conseguir o billete, o certo é que a pontevedresa non renunciaba a nada no Preolímpico Europeo que ten lugar estes días en Budapest.

Era un reto complicado, e é que só as dúas finalistas conseguían a clasificación olímpica nun torneo de gran nivel. Lydia de feito preparouse a conciencia para a cita, con concentracións recentes en Suecia, Ucraína e a propia capital húngara.

A deportista do Club Loita Pontevedra plantouse na cita sen complexos, e así o demostrou no combate que lle enfrontou á moldava Mariana Cherdivara na categoría de 62 quilos, unha vella coñecida que a superara previamente no Campionato de Europa de 2019. De novo, nun enfrontamento disputado, o resultado foi de 2-1 en favor de Cherdivara, que logrou así progresar no cadro.

Nesta ocasión nin a repesca polas medallas era un consolo, xa que se esfumaba o pasaporte a Tokyo.

Con todo a cita debe servir de reforzo ao traballo realizado pola loitadora, que se xogará todo a unha carta o próximo mes de maio para tentar cumprir o seu soño olímpico.