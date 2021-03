O Arxil e a Liga Feminina 2, dúas décadas de relación ininterrompida

Non se pode falar da Liga Feminina 2 sen o Club Baloncesto Arxil e viceversa, e é que o club pontevedrés é o único que participou en todas as edicións da competición, desde a súa creación no ano 2000.

Unha relación que tras certificar a súa permanencia pode seguir un ano máis, pero que queda no aire se sae adiante a reestruturación da segunda categoría nacional.

Dos equipos inscritos naquela primeira edición da liga tamén seguen Estudiantes e Universitario de Ferrol, pero os seus ascensos á máxima categoría deixan o récord de partidos en LF2 ao Arxil.

En todo este tempo as verdes chegaron a disputar tres fases de ascenso á Liga Feminina, cun ascenso incluído aínda que despois tiveron que renunciar a tal honra por motivos económicos, e tamén viviron cursos máis complicados rozando o descenso a Primeira Nacional.

Con todo este que agora está a piques de pecharse pode ser o curso máis complicado de todos. Así o recoñece o directivo Lino Vázquez, para quen "esta tempada é algo que nunca pensei que o viviría", afirma ante a tensión "cada vez que faciamos un test, ou que esperabamos os resultados dos tests dos equipos cos que xogamos", explicou. A todo iso sumáronse "recortes en instalacións, problemas de ximnasios, xogadoras que cada vez que tosen deixábannos en albas, menos apoios e máis atrasos no pago", relata o directivo arxilista.

Unha serie de dificultades que se superaron e que fan mirar de novo cara ao futuro, esperando manterse por máis tempo no segundo chanzo do baloncesto feminino nacional.