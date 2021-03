O pontevedrés Álex Andión, chamado a nunha concentración nacional xuvenil de waterpolo

Álex Andión, xogador pontevedrés de waterpolo que milita no CN Sabadell © Federación Galega de Natación

Alejandro Andión segue derrubando aos poucos barreiras para o waterpolo pontevedrés e galego.

Nun deporte no que gran parte da elite concéntrase en Cataluña, cunha importante achega tamén desde Madrid, que un galego chame a atención dos técnicos nacionais nas últimas etapas formativas non é algo habitual.

É o que conseguiu este pontevedrés, que emigrou para crecer defendendo as cores do Club Natació Sabadell na busca do soño de chegar á elite.

Andión é unha das novas promesas convocada a unha concentración nacional xuvenil que se celebra desde este domingo 28 de marzo e ata o 3 de abril no Centro de Alto Rendemento de Serra Nevada.

Un paso máis á fronte para un deportista que, a pesar da súa curta idade, xa foi o primeiro waterpolista galego en levantar un título nacional e que vén de debutar na LEN Europa Cup, gozando de minutos na volta de cuartos de final fronte ao OSC Waterpolo húngaro. Álex é ademais un habitual nas convocatorias do Sabadell na División de Honra.