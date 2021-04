Andrés Sánchez, do Cisne, operado con éxito da súa rotura de ligamento cruzado

Andrés Sánchez, operado con éxito da súa rotura de ligamento cruzado © Dicsa Modular Cisne

O xogador do Cisne Andrés Sánchez xa foi operado da rotura do ligamento cruzado do seu xeonllo dereito. Informan desde o club que a intervención foi un éxito e que nas próximas semanas o central, que se perderá o que queda de tempada, iniciará o proceso de recuperación para volver ás pistas nun período que non será inferior aos seis meses.

O deportista fíxose dano a finais do mes de febreiro no seu xeonllo durante un adestramento nunha acción que acendeu todas as alarmas na entidade pontevedresa. Despois de ser sometido a unha resonancia magnética, os peores presaxios facíanse realidade e ao revelar o diagnóstico unha rotura completa do ligamento cruzado que obrigan a Sánchez a dicir adeus á tempada.

A lesión chegou no peor momento para os intereses cisneístas, inmersos na loita pola permanencia con enfrontamentos contra rivais directos e a piques de retomar a liga despois do segundo parón motivado por un brote de coronavirus no vestiario.

A pesar do sensible da baixa, o cadro branco logrou refacerse e manter vivas as súas opcións de salvación. Mes e medio despois de producirse a lesión, Sánchez inicia a súa recuperación. Unha boa noticia que no vestiario branco esperan celebrar cun segundo triunfo consecutivo esta tarde no Municipal contra o Granollers.