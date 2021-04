Experiencia 'olímpica' en Manchester para os deportistas do Mat's

Arlet Ortiz, de concentración co equipo olímpico británico © Club Deportivo Mat's Iván García, de concentración co equipo olímpico británico © Club Deportivo Mat's

Non estarán en Tokyo, pero París 2024 aparece no horizonte como un soño non tan afastado para eles, e por iso calquera experiencia acumulada pode resultar moi valiosa.

Con esa idea o Mat's de Marín desprazouse ata a localidade inglesa de Manchester, convidados a unha concentración co equipo olímpico do Reino Unido.

Alí atópanse os deportistas Iván García e Arlet Ortiz, xunto a Pablo Patiño (Patiño Moaña) e Jesús Benito, técnico do Mat's.

Uns adestramentos de calidade dos que empaparse e de paso preparar a súa próxima participación no Campionato de España Sénior, mentres que por parte británica afinan a súa posta a punto para Tokyo.

Toda unha oportunidade para seguir mellorando para, nas súas próximas competicións, ir gañando postos no ranking dos seus respectivos pesos.