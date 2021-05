O campo de fútbol de Portas, listo para estrear o seu novo tapete

O alcalde de Portas, Ricardo Martínez, visita o campo municipal da Rapeira tras a renovación do céspede © Concello de Portas

Os nenos e nenas das escolas de fútbol do Portas e do Romai serán os primeiros en estrear estes días a nova superficie de xogo do campo municipal da Rapeira.

A instalación foi renovada tras esgotar a vida útil do anterior tapiz de herba sintética polo seu intenso uso durante anos.

Agora, finalizadas as obras, "teremos o campo listo para a práctica deportiva no caso de que as novas condicións sanitarias permitan o seu uso en toda a súa plenitude e se se recuperan as competicións ligueiras nas distintas categorías", sinalou nunha visita á instalación o alcalde de Portas, Ricardo Martínez.

As obras consistiron no tratamento previo do terreo e a colocación dos 6.968 metros cadrados (104x67 metros) da nova alfombra, previa aplicación de area de sílice e, finalmente, a repartición de caucho no céspede.

En total investíronse 170.146,82 euros con financiamento do Plan Concellos da Deputación.