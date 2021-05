Derrota do Poio Pescamar contra o Burela a 10 segundos do final (0-1)

Partido entre o Poio Pescamar e Burela na Seca © Cristina Saiz

Derrota 'in extremis' do Poio Pescamar ante un Burela intratable que venceu con gol de Peque a falta de 10 segundos para a conclusión no regreso da afección ao pavillón da Seca despois de 14 meses.

Tiñan moito en xogo as conserveiras. A súa praza entre os catro primeiros postos, que lle dese opcións para loitar polo título, pasaba por vencer a un Burela que comezou o partido estrelando un disparo de Ale de Paz no poste da portería de Silvia.

Foi un choque igualado, con ocasións en ambas as porterías e que acabaron o primeiro acto coas cinco faltas na súa marcadora e un empate a cero.

Tras o descanso, o encontro foi intenso. O Poio e o Burela realizaron unha presión moi activa que provocaba que as oportunidades de gol lucisen pola súa ausencia.

En Ale de Paz estivo a oportunidade das de laranxa para adiantarse no marcador, e posteriormente a de Dany para as vermellas, que aparecía por momentos pero sen ser capaz de abrir a lata.

Parecía que o empate estaba servido pero aínda quedaban 10 segundos para o final, momento no que o Burela, aproveitando un erro no despexe da zaga local, adiantouse por mediación de Peque. Nese momento o Poio optou polo xogo de cinco pero, esta vez si, non quedaba tempo para máis e o encontro terminou nun duro 0-1.

Antes de que comezase o partido o Poio Pescamar homenaxeou cun corredor ás campioas de Copa.

POIO PESCAMAR (0): Silvia; Irene, Lucía, Ana Rivera e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron: Antía, Julia Dupuy, Chiesa e Miriam.

BURELA (1): Sandra Buzón; Dani, Peque, Luisa Mayara e Ale de Paz (quinteto inicial). Tamén xogaron: Jane, Cami, Bea Mateos, Leti Cortés, Elena Aragón e Lara Balseiro.

Goles: 0-1, min. 40 Peque

Incidencias: Pavillón A Seca. Os colexiados Menéndez Nistal e Vilas López do colexio galego amoestaron a Julia Dupuy no Poio pescamar e Leti Cortés, Bea Mateos, Jane no Burela.