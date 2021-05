O deporte pontevedrés, pendente do Preolímpico de piragüismo en Hungría

Os Xogos Olímpicos de Tokyo están a só un paso para tres deportistas pontevedresas, aínda que quizais sexa o paso máis complicado de dar.

Antía Jácome, Antía Otero e Carolina García, as tres deportistas da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, buscarán esta semana na localidade húngara de Szeged a súa clasificación no Preolímpico Continental, ao que lograron acceso no recente control selectivo organizado pola Real Federación Española de Piragüismo en Trasona.

Aínda que a competición en Hungría dará comezo este mércores 12 de maio, a súa quenda de loitar por Tokyo 2021 non se producirá ata a xornada do xoves.

A pesar de lograr no selectivo un dobre pasaporte ao Preolímpico (C-1 200 e C-2 500), os técnicos da Federación decidiron que Antía Jácome se centre no barco dobre xunto á súa compañeira Antía Otero, deixando a canoa individual para María Corbera (Piragüismo Aranjuez). É aí onde ten máis opcións, con dúas prazas en xogo por unha no individual, e ademais no caso de lograr o billete olímpico en Xapón, podería dobrar coa proba do C-1. De ser Corbera a que conseguise a clasificación, podería disputarlle a praza nun novo selectivo, e tamén ten a opción de acudir ao Preolímpico Mundial en Rusia, só para barcos individuais.

A final do C-2 500 no que remarán as 'Antías' está fixada para as 19.04 horas do xoves.

Xusto a continuación, ás 19.12 horas, será a quenda do K-2 500 de Carolina García facendo equipo coa asturiana Sara Ouzande (Kayak Tudense) se logran meterse previamente na final. Nesta proba só logrará a clasificación para Tokyo a embarcación que gañe a proba.

Un día antes, tamén buscará o mesmo obxectivo o cangués David Barreiro (Breogán do Grove) no C-1 1.000 metros.

Tras o Preolímpico, do 14 ao 16 de maio, disputarase en Szeged a I Copa do Mundo 2021, no que tamén estará Teresa Portela no K-1 200 metros.