Os xuvenís do Cisne métense na fase final do Nacional tras empatar co Ademar León (24-24)

O Club Cisne clasificouse para a final a 8 do Campionato de España Xuvenil Masculino tras empatar co Ademar León no encontro disputado no Pavillón Municipal de Pontevedra. Os xuvenís brancos mostraron moi boa imaxe durante toda a fase e un empate lles valía para selar o seu pase e converterse nun dos oito mellores equipos españois ao ter máis goles a favor que o seu rival deste domingo.

Diego López e Carlos Álvarez adiantaron ao Club Cisne nun partido que se presaxiaba intenso, cheo de imprecisións por parte de ambos os conxuntos de fronte ao gol e con claro protagonismo dos gardametas. Ademar León deu a volta ao marcador cun parcial de 0-3, aproveitando os erros nos lanzamentos cisneístas, que se estrelaban con Carlos Honrado.

Con todo, dúas exclusións nas filas leonesas en pouco máis de minuto e medio, deixou ao equipo pontevedrés cunha superioridade numérica que non desperdiciou, investindo a situación para recuperar o dominio conseguido nos minutos iniciais grazas á boa actuación dos extremos, que quitaban as teas de araña da portería visitante (min. 11, 5-3).

O Pavillón Municipal vibraba con cada gol do Cisne e non deixaba de animar aos seus sabendo o moito que se xogaban. Así, os de Víctor Castro seguiron controlando o resultado cunha marxe de erro de non máis de dous goles co que se alcanzou o descanso (11-9).

Tras o paso polos vestiarios, empataron os de León con tantos de Mario Fuertes e Álvaro Fernández, poñendo en aprietos a un Cisne que tardou máis de tres minutos en abrir a lata nesta segunda metade. Unha vez enviado á rede o lanzamento de Andre de Moura, os brancos colleron aire aproveitando as imprecisións do Ademar, que estrelaba os balóns na madeira tras unhas boas transicións coas que pillaba á defensa local descolocada (14-11).

Equilibrou o resultado o Ademar León, aumentando a presión defensiva e provocando os erros dun Cisne que vía perigar o encontro cando se alcanzaba o ecuador do segundo acto (16-16). Era un momento crítico para os pontevedreses, que empezaban a notar o cansazo físico e atopábanse con dificultades para penetrar na portería rival.

Parou o cronómetro Víctor Castro a falta de 11 minutos para o final, xusto cando o León poñíase por diante no luminoso. Ao Cisne non quedaba outra que remar ao contraxeito, e máis cando Darío Sanz anotaba para os visitantes e aumentaban a renda en dous goles (17-19).

Loitou con uñas e dentes o equipo pontevedrés, salvado polos erros do equipo leonés, moi precipitado en ataque.

Chegaba o momento da verdade. Quedaba un minuto para a conclusión e o Ademar gañaba dun. Daniel Virulegio igualaba para o Cisne e o técnico visitante paraba o cronómetro coa intención de aproveitar o seu último ataque. Mentres, os pontevedreses pechábanse en defensa para impedir a penetración rival.

Pitou pasos o colexiado a falta de seis segundos para o final e Víctor Castro pediu tempo morto. Só tivo que esperar o equipo branco a que o tempo pasase xa que un empate lles valía para clasificarse para a final a 8 e así o fixeron. Foron uns segundos de infarto pero os xuvenís do Cisne aproveitárono e asinaron un empate a 24 que lles deu o pase á final do Campionato de España.