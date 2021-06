A Epic Race regresa ao calendario como unha cita importante a nivel deportivo... e turístico

Presentación da quinta Epic Race de BTT © Mónica Patxot Presentación da quinta Epic Race de BTT © Mónica Patxot

Despois do complicado ano 2020, no que a lo menos puido celebrar a súa cuarta edición, a Epic Race de ciclismo BTT volve ao calendario con enerxías renovadas.

Durante a próxima fin de semana, días 5 e 6 de xuño, un total de 400 ciclistas chegados de diferentes puntos de España, Portugal e ata Suíza competirán nunha proba que supón todo un reto.

O evento foi presentado este luns na sede da Deputación de Pontevedra, onde foi reivindicado ademais como un atractivo turístico. Non en balde percorrerá ata 14 municipios da provincia nos 300 quilómetros do seu percorrido máis esixente, con ata 8.500 metros de desnivel acumulado positivo.

De feito a presidenta provincial, Carmela Silva, recalcou esta circunstancia definindo o importante de fomentar "a posta en valor dun territorio que é un paraíso, e un paraíso que tamén está no interior, non só na costa".

Dada a boa evolución na cifra de rexistrados e por tanto do interese suscitado, Silva apostou por tentar converter a Epic nunha das mellores probas do calendario de BTT do estado. "Esa é a nosa ambición", defendeu.

Pola súa banda o responsable da empresa organizadora (Global DxT), osevi Cimadevila, sinalou o esforzo que supuxo garantir a seguridade da carreira, cumprindo o protocolo anti-covid da Federación Galega de Ciclismo e implementando medidas propias. Entre esas medidas atópase a realización de test de antíxenos a todos os ciclistas, a obriga de utilizar máscara nas estacións de paso e o embolsado de todos os avituallamentos.

A Epic Race, ideada en formato 'non stop', conta cun tempo límite para completar o percorrido de 28 horas na opción de 300 quilómetros e de 19 horas na de 200 quilómetros. Será un total de 7 etapas: Pontevedra-A Lama, A Lama-Mondariz, Mondariz-Mos, Mos-Pontevedra, Pontevedra-Portas, Portas-Moraña e Moraña-Pontevedra.