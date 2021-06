A semifinal polo ascenso do Arosa, o sábado 12 ou o domingo 13 de xuño

Agora si, e salvo novo imprevisto, o Arosa xa coñece a folla de ruta para a súa play-off de ascenso á Segunda RFEF.

O cadro arlequinado viu atrasada a súa semifinal polo gromo de covid detectado nun dos conxuntos que participaba na rolda de cuartos de final, debendo aprazarse o Somozas-Choco e con iso atrasar á súa vez o resto de eliminatorias previstas.

Superada a situación o Xuíz Único de Competición confirmou que as semifinais disputaranse o sábado 12 de xuño (19.00 horas) a primeira delas e o domingo 13 de xuño (17.00 horas) a segunda. Así mesmo o partido entre Somozas e Choco debe celebrarse previamente o míercoles 9 de xuño (20.00 horas).

Cabo recordar que os de Vilagacía, ao obter a mellor clasificación dos equipos participantes na fase de ascenso, contan co factor cancha ao seu favor tanto para a semifinal como para a final, aínda que os cruzamentos definitivos non se decidirán ata xogarse o choque de cuartos aprazado, co Estradense e o Polvorín esperando tamén xa en semifinais.

Por outra banda, segundo confirmou a Real Federación Galega de Fútbol, a intención é poder disputar a final polo ascenso o sábado 19 ou domingo 20 de xuño.