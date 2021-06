Silvia Aguete, tras a súa saída do Poio Pescamar: "Espero seguir jugando mientras me encuentre bien y las lesiones me lo permitan"

Con 34 anos e tras oito tempadas nas que se converteu en santo e seña do club, Silvia Aguete e o Poio Pescamar separaron os seus camiños, pero iso non supón o fin da carreira deportiva dunha gardameta que foi catalogada como a mellor do mundo tras o seu gran ano 2019.

"Espero seguir jugando mientras me encuentre bien y las lesiones me lo permitan", asegura a ata o de agora capitá vermella tras dicir adeus a un club que lle permitiu estrearse na Primeira División, ademais de ir crecendo ata converterse en internacional coa Selección Española e toda unha referencia no seu deporte.

"Tengo ganas de seguir porque acabé la temporada con muy buenas sensaciones", explica, aínda que de momento sobre o seu futuro deportivo "no tengo decicido nada". Ofertas seguro que non lle van a faltar, e de feito "tengo varias propuestas pero me voy a tomar unos días de reflexión", avanza a pontevedresa.

Silvia só deixa na súa despedida boas palabras para un Poio Pescamar que "en los 8 años que lleva en Primera División ha ido mejorando profesionalmente tanto a nivel de plantilla como de staff".

Vaise iso si coa espiña de non conseguir cumprir o soño de levantar un título nacional coas da Seca. "Llegamos a la final de la Copa y estuvimos cerquita pero al final fue competir con un Burela y es muy complicado". En todo caso "para nosotras fue un premio esa final", afirma.

Só o futuro dirá se se trata dun adeus ou dun simple 'ata logo'.