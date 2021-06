O Campionato de España de Augas Abertas, un reto para o Club Natación Galaico

Cristian Fernández e Alicia Bouzas, nadadores do Galaico © Club Natación Galaico

A localidade catalá de Banyoles será escenario a próxima fin de semana, do 18 ao 20 de xuño, do Campionato de España de Natación en Augas Abertas.

A cita supón todo un reto para o Club Natación Galaico, que acode á cita co obxectivo de situarse entre os oito mellores equipos do estado.

Ata Banyoles desprazaranse nove nadadores pontevedreses: Cristian Fernández, Carla Goyanes, Pablo Martín, Alicia Bouzas, Miguel Vázquez, Olivier Rocha, Paula Fariña, Marta Novo e Gabriela Simón.

As probas en disputa serán os 10 quilómetros absolutos masculino e feminino, os 7,5 quilómetros júnior, 5 quilómetros infantil e a remuda mixta.

No espello do Galaico está a súa gran actuación de 2019 no Nacional de Augas Abertas, no que conseguiu a medalla de prata para o conxunto feminino e de bronce para o masculino.