Un campus futbolístico "e tamén de solidariedade"

O club Integración Deportiva Pontevedra (INDEPO) presentou este martes no Teatro Principal, co apoio do Concello, o seu primeiro campus de verán, nunha iniciativa fiel á súa filosofía.

"É un campus moi asequible e que oferta prazas para nenos e neas en risco de exclusión", explicou o edil de Deportes, Tino Fernández resaltando que "o fútbol e o deporte non é só actividade física, é tamén solidariedade".

Con esta filosofía o campus, explicou o seu organizador Fernando Moreno, desenvolverase a primeira e a segunda quincena do mes de xullo no campo municipal Manolo Barreiro da Xunqueira, con horario de 9.00 a 14.00 horas.

"De 9.00 a 11.00 tendremos fútbol y después más actividades", sinalou Moreno, incluíndo unha excursión dun día ao Lago de Castiñeiras.

Ademais está prevista a visita do algúns futbolistas profesionais, como o gardameta Edu Sousa, que deu tamén o seu apoio na presentación.

Poderán participar nenos e nenas de entre 4 e 14 anos cun prezo de 40 euros por quincena (máis 5 euros de seguro) que se reduce a 30 euros no caso de contar con pais desempregados e a 20 euros no segundo irmán.

Para inscribirse o INDEPO habilitou os teléfonos 641 697 204 e 676 371 626.