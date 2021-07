O Teucro abre o prazo de inscripción para o seu campos e campamento de verán

Cartel das actividades de verán que oferta o Teucro © SD Teucro

A sétima edición das escolas de verán da SD Teucro e o primeiro campus de balonmán do Concello de Pontevedra acollerá menores desde os 5 anos ata a idade xuvenil. Previsto para as dúas últimas semanas do mes de xullo en horario de mañá, estas actividades desenvolveranse no Pavillón Municipal, na Illa dás Esculturas e na praia fluvial do Lérez.

Nestes espazos, os participantes gozarán de actividades relacionadas con deportes como o balonmán, así como outras actividades físicas como xogos predeportivos ou desenvolvemento de habilidades motrices específicas para o balonmán e outros deportes ao mesmo tempo que se divirten e comparten tempo con compañeiros do seu mesmo idade nun ambiente seguro.

A oferta divídese en dúas modalidades. Por unha banda, as escolas de verán están recomendadas para menores de 5 a 13 anos e inclúe actividades como obradoiros de nutrición, xogos con auga, manualidades, actividades multideportivas, inchables ou xogos ao aire libre.

Doutra banda, o primeiro campus de balonmán do Concello de Pontevedra está recomendado para nenos e nenas de 10 a 18 anos que xa teñan coñecementos de balonmán. Durante o campus, os participantes poderán gozar de sesións de adestramento técnico e táctico individual tanto a nivel defensivo como ofensivo, partidos de balonmán praia, obradoiros de técnica e de nutrición, concursos de habilidades e un torneo.

As tarifas son de 35 euros unha semana ou 50 euros, dúas semanas. Os interesados poden contactar co Teucro no correo escueladeverano@teucro.com